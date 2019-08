Decreto sicurezza bis è legge | il governo tiene al Senato e passa la prova della fiducia

Sicurezza : Salvini - ‘bene Decreto in giorno anniversario Medjugorje’ : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – “Una bella giornata a prescindere dai numeri e mi piace che questa giornata cada il 5 di agosto che, per chi è stato a Medjugorje, rappresenta il compleanno della Vergine Maria e quindi sono convinto che sia un bel regalo all’Italia e anche al resto del mondo”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in Senato per il voto di fiducia sul decreto Sicurezza bis. L'articolo ...

Roma, 5 ago. (AdnKronos) – "Se devo riassumere" con il decreto legge Sicurezza bis "meno Carola e più Oriana Fallaci". Lo dice al Senato il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Roma, 5 ago. (AdnKronos) – Al via al Senato la chiama per il voto di fiducia sul decreto sicurezza bis.

La fiducia sul Decreto sicurezza e la politica d'estate : Chi non vota la Torino-Lione vota contro il governo, così dice Salvini. Bene, ma forse a questo punto andrebbe rivotata una fiducia generale a un governo sostenuto, a quanto hanno detto solennemente i partiti contraenti, dal cosiddetto contratto. Si richiede un nuovo voto e anche un nuovo contratto,

Il governo, tra le proteste del Pd, ha posto la questione di fiducia sul Decreto Sicurezza bis. La prima chiama sul voto di fiducia è prevista alle 19:30 di oggi.

Decreto sicurezza-bis - posta la fiducia : governo - ecco tutti gli scenari : Ora è ufficiale: il governo gialloverde ha scelto di porre la fiducia sul Decreto sicurezza-bis, la cui discussione è in corso al Senato. Si scopre però che Forza Ialia non parteciperà al voto ma neppure uscirà dall'aula, rendendo immutato il quorum. Per Lega e M5s potrebbe essere un punto senza rit

Il governo, tra le proteste del Pd, ha posto la questione di fiducia sul Decreto Sicurezza bis. A nome dell'Esecutivo, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha posto la

Decreto sicurezza bis - il governo pone la fiducia. Forza Italia non partecipa al voto di fiducia : La maggioranza a Palazzo Madama è a «quota 165», cioè quattro voti al di sopra della cosiddetta «soglia di autosufficienza», di 161 voti. Che cosa faranno i dissidenti m5s e i senatori vicini a Toti

Tante contestazioni da sigle e associazioni della società civile. Il padre missionario Alex Zanotelli: «E' un atto criminale»

Il Decreto Sicurezza bis andra' in Aula senza mandato al relatore. La commissione Affari costituzionali del Senato ha infatti licenziato il provvedimento senza esaminare i 1240 emendamenti presentati e dalle 12 l'Assemblea di palazzo Madama sara' impegnata con le questioni pregiudiziali presentate dalle opposizioni. E' quindi ormai scontato il ricorso alla fiducia da parte del governo, visto che sarebbe alquanto 'travagliato' l'esame del

Decreto sicurezza bis - iter al via in Senato ma senza relatore : La maggioranza a Palazzo Madama è a «quota 165», cioè quattro voti al di sopra della cosiddetta «soglia di autosufficienza», di 161 voti. Che cosa faranno i dissidenti m5s e i Senatori vicini a Toti