Decreto Sicurezza bis | diretta voto Senato Ribelli M5s | rischio numeri per Salvini

I numeri della maggioranza al Senato - alla prova del Decreto Sicurezza bis : Una maggioranza autosufficiente ma non salda si metterà domani e dopodomani alla prova dell'ultimo passaggio prima della sospensione estiva. Approda infatti in aula al Senato il dl sicurezza bis e tutti gli occhi sono puntati sulla tenuta dell'alleanza giallo-vedre, soprattutto sui banchi del M5s, da cui si levano molte critiche al provvedimento voluto da Matteo Salvini. Al netto delle questioni politiche, che pure contribuiscono a scuoterli, i ...

Ultima giornata di vacanza a Milano Marittima con polemica per il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha fatto sapere, rispondendo a una domanda su Alessandro Di Battista, che potrebbe mandarlo a quel paese durante il comizio di stasera. Il vicepremier ha detto che domani sarà in Senato per il voto sul decreto sicurezza bis.

Sicurezza : Speranza - ‘Decreto incostituzionale’ : Roma, 4 ago. (AdnKronos) – “Il decreto Salvini è incostituzionale. Calpesta i principi fondamentali del diritto internazionale del mare. è pazzesco punire chi salva le vite in mare peggio di come si puniscono i clan malavitosi”. Cosi il segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza. L'articolo Sicurezza: Speranza, ‘decreto incostituzionale’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lega-M5s - i cinque senatori che potrebbero far cadere il governo : a loro la decisione sul Decreto Sicurezza : Martedì 6 agosto sarà il giorno fatidico, quello che decreterà le sorti di questo governo, nonché il giorno della fiducia al decreto Sicurezza bis. Solo due giorni fa la maggioranza ha guadagnato un altro senatore, Emma Pavanelli (M5S), ripescata in Umbria - ricorda Il Corriere della Sera - per manc

Governo - Salvini : “Manovra coraggiosa o il coraggio lo chiediamo agli italiani. Sul Decreto Sicurezza bis vedremo se c’è una maggioranza” : Individua la legge di Bilancio come il vero snodo per la tenuta dell’esecutivo, chiarendo però che sul decreto Sicurezza bis “vedremo se questo Governo ha una maggioranza”. Attacca tre ministri M5s e risponde gelido sul suo rapporto con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Un’intervista – senza domande su Savoini e solo un veloce passaggio sul giornalista di Repubblica insultato sotto il sole di Milano ...

Sicurezza : 1.200 emendamenti a Decreto bis - atteso parere commissione Bilancio : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – Lavori fermi in commissione Affari costituzionali del Senato sul decreto legge Sicurezza bis. Si attende infatti che la commissione Bilancio esprima il suo parere sugli emendamenti che sono stati presentati, circa 1.200. Per ora, qualora i pareri dovessero arrivare, sono previste sedute per stasera alle 20, per domani alle 8.30, 15 e 20.30 e per venerdì alle 9. Il provvedimento è invece calendarizzato in ...

**Sicurezza : Decreto bis in Aula Senato da lunedì 5 agosto** : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – Il decreto sicurezza bis arriverà nell’Aula del Senato lunedì prossimo 5 agosto, con il voto sulle pregiudiziali. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo. Quindi l’esame del provvedimento, sul quale, ha annunciato il presidente dei Senatori di Fdi, Luca Ciriani, “la fiducia sarà inevitabile”. L'articolo **Sicurezza: decreto bis in Aula Senato da lunedì 5 agosto** sembra essere ...

**Sicurezza : Di Maio - ‘su Decreto al Senato assolutamente tranquillo’** : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – Sull’iter del decreto sicurezza bis al Senato, “sono assolutamente tranquillo, perchè contiene tra l’altro una nostra misura” sulla confisca delle navi delle Ong, “quindi per me sul decreto sicurezza si va avanti, si vota”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite di ‘Zapping’ su Radio uno. L'articolo **Sicurezza: Di Maio, ...

M5s - fonti confermano : "Martedì crisi di governo sul Decreto sicurezza-bis" - i 15 killer della maggioranza : Voci dal Senato. Voci che danno il governo gialloverde davvero appeso un filo. Come è noto, la maggioranza dispone solo di due voti in più rispetto alle opposizioni, 163 contro 161 (alla maggioranza manca anche il voto di Umberto Bossi, ancora in precarie condizioni di salute). E come è altrettanto

Matteo Salvini - Giancarlo Giorgetti vicino alle dimissioni se il Decreto Sicurezza bis viene bocciato : Per Matteo Salvini si avvicina sempre più il momento della decisione: chiudere o no con il "governo del cambiamento". La data da segnare è il 6 di agosto. Quel giorno, in Senato, concluderà il suo iter il decreto Sicurezza bis, uno dei provvedimenti cruciali del ministro. Ed è lì che il governo risc

Decreto Sicurezza bis - Boldrini attacca : 'È in conflitto con le convenzioni sottoscritte' : Quello tra Laura Boldrini e Matteo Salvini non è affatto un rapporto di reciproca stima. Da mesi e anni, tra i due, va avanti un confronti dialettico a distanza che si rinnova da anni e dove i toni sono spesso particolarmente aspri tra i due. Tra i temi in cui l'ex Presidente della Camera dei Deputati e il Ministro dell'Interno non fanno nulla per manifestare una posizione diametralmente opposta c'è quella relativa ai migranti e ...

Camera - passa il Decreto Sicurezza bis : il presidente Fico lascia l'aula prima del voto : Il decreto Sicurezza bis è stato ufficialmente approvato dalla Camera dei Deputati. Ieri sera il testo fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini ha ottenuto 322 voti favorevoli, 90 contrari e un astenuto. Nella conta si segnala la mancata partecipazione al voto di 17 membri del Movimento 5 Stelle, mentre il presidente dell'assise, Roberto Fico, ha abbandonato l'aula mezz'ora prima dell'inizio delle votazioni. Questi si era ...

Decreto Sicurezza bis - fronda M5S In 17 non votano e Fico lascia l’Aula Salvini e Di Maio «capi» : segnale a Conte : Conte: «Non certo maggioranze». Salvini: «Cosa dice il premier mi interessa meno di zero». Tra i Cinque Stelle cresce l’insofferenza dopo il via libera alla Tav

