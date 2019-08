Dazi,da Cina stop a beni agricoli Usa

delle importazioni didagli Stati Uniti. E' quanto ha chiesto il governo cinese alle imprese a controllo statale, secondo Bloomberg. La mossa di Pechino che colpisce gli agricoltori americani haeffetti sul mercato delle commodity agricole,con i future sui semi di soia e il mais in calo Sul fronte valutario, il governatore della Banca centrale cinese ha assicurato che lanon cercherà una svalutazione competetiva della sua valuta e nonuserà il mercato valutario come strumento per le dispute commerciali.(Di lunedì 5 agosto 2019)