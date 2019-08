Dazi Usa-Cina,calo Borsa NY:DJ a -2,90%

Ladi New York, Wall Street, ha chiuso la peggiore seduta dall'inizio dell'anno per l'escalation della guerra commerciale trae Stati Uniti. Dopo la svalutazione dello yuan (valuta cinese) a far colare a picco i listini è la notizia che Pechino si appresterebbe e bloccare l'acquisto di prodotti agricoli americani. Il Dow Jones perde il 2,90% a 25.718,15 punti, Nasdaq -3,47% a 7.726,04 punti, lo S&P 500 -2,98% a 2.844,74 punti.(Di lunedì 5 agosto 2019)