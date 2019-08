Daniele Bossari fa impazzire in fan | in arrivo un nuovo progetto

Daniele Bossari e Filippa Lagerback in festa per i sedici anni della figlia Stella : sedici anni sono un traguardo importante nella vita di un adolescente, e il 24 luglio spegne sedici candeline Stella, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Sui social il conduttore tv, vincitore del Grande Fratello Vip 2, celebra la giornata postando una foto insieme alle donne della sua vita con la didascalia: “Mettersi in posa appena svegli, per far contenti i genitori… Buon Compleanno piccola mia!”. Filippa Lagerback ...

Daniele Bossari festeggia i sedici anni della figlia Stella : “Buon compleanno piccola mia” : Stella, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, una delle coppie più longeve dello spettacolo, oggi, 24 luglio 2019, compie sedici anni. Per festeggiare questa giornata, i genitori hanno postato sui rispettivi profili Instagram alcune foto ricordo, mentre il padre non ha esitato a rivolgerle un tenero messaggio di auguri.Continua a leggere

Gli eSport tornano in TV : Daniele Bossari conduce su DMAX "House of eSports" : Saranno ancora una volta le telecamere di DMAX, canale 52 del gruppo Discovery Italia, ad accendere i riflettori sul fenomeno degli eSport in Italia: sabato 15 giugno (e in replica la notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno a partire dalle 02:00) andrà in onda "House of eSports", spazio di approfondimento dedicato al gaming competitivo.In questa puntata, focus particolare sui Battle Royale con approfondimento su Fortnite di cui si ricostruirà ...