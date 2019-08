Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2019) Continua ad impazzare su tutti i siti di informazione la bella. E lo fa non solo per le notizie di gossip (di cui vi avevamo dato conto e di cui torneremo a parlare più avanti nel corso dell’articolo). Lo fa soprattutto con delle foto bellissime che pubblica quasi giornalmente sul suo profilo Instagram, mettendo in risalto tutta la sua bellezza, i suoi colori e la sua sensualità. Se non ci credete vi basta scendere in questa pagina. Classe 1982, l’ultimo scatto è della sua colazione a Positano. Di questa foto ci piace tutto: il vestito, la scollatura, il sorriso, il panorama, le curve che vengono esaltate. Così l’ex Miss Italia stende tutti: semplicità e fascino, sensualità e bellezza. E magari si sta mangiando le mani il pilota Max Biagi, che se l’è lasciata sfuggire negli ultimi anni. E con chi sta oggi la bella? Ve lo diciamo tra pochissimo, ma la cosa è ...

makkox : è come quei nemici di goldrake che a un certo punto via radio dalla base dicono ad actarus: fermo, non colpirlo, og… - stazzitta : @matteosalvinimi Mi fai così schifo che non riesco a spiegarlo. - Noovyis : (“Così ci fai rischiare”. Il buongiorno di Eleonora Pedron è bollente) Playhitmusic - -