Coppa Italia | il Cosenza chiede l’inversione di campo con il Monopoli

Video/ Catania Fanfulla - 3-0 - : gol e highlights - etnei ok in Coppa Italia : Video Catania Fanfulla, 3-0,: gol e highlights della partita, etnei ok in Coppa Italia. Facile vittoria nel primo turno eliminatorio al Massimino.

Coppa Italia Serie C - i finali : Gubbio esagerato - vincono Cesena e Ternana : Coppa Italia Serie C, altre gare si sono giocate tra il pomeriggio e la sera dopo la Serie di gare di ieri. Da registrare il roboante 6-0 del Gubbio contro il Fano e le vittorie esterne per 0-1 di Albinoleffe e Renate, rispettivamente in casa di Giana Erminio e Gozzano. Successi anche per Cesena e Ternana: i primi sbancano Rimini per 1-2, i secondi hanno la meglio dell’Olbia non senza difficoltà (3-2 il finale). La Juventus Under 23 ...

Risultati Coppa Italia - vincono Monza - Catanzaro e Catania - Siena ko : il programma completo e le qualificate : Risultati Coppa Italia, inizia la competizione con il primo turno che vedrà coinvolte alcune squadre di Serie C e Serie D. Il primo match se lo aggiudica la Virtus Francavilla, che batte di misura il Novara, ok la Pro Vercelli che ha superato il Rende dopo i tempi supplementari. Molto più ricco il programma della domenica con ben 15 partite distribuite tra le 16 e le 21: successo del Monza sull’Alessandria, il Catanzaro cala il poker ...

Coppa Italia - il Monza batte l'Alessandria 2-0 davanti a Berlusconi : ora il Benevento : Tutto facile per il Monza che nel 1° turno di Coppa Italia TIM vince 2-0 contro l'Alessandria e accede al turno successivo. I brianzoli, al 2° turno, troveranno il Benevento di Pippo Inzaghi. A decidere l'incontro al Brianteo le reti di Simone Iocolano e Andrea Brighenti, entrambe realizzate nel primo tempo. Soddisfatto il patron Berlusconi che tornava al Brianteo dopo quasi un anno: 'Ho visto un buon Monza' le parole del patron dei brianzoli ...

Diretta Piacenza-Viterbese Coppa Italia - si accendono i motori della nuova stagione TimCup : Terminate le settimane di duro lavoro, adesso si inizia a fare sul serio: di scena questa sera allo stadio Leonardo Garilli la sfida Piacenza-Viterbese, match valido per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia-Tim Cup, con fischio di inizio previsto per le ore 18.00. Sarà una gara che non ammetterà distrazioni: al termine dei 90' regolamentari, ovvero supplementari o calci di rigore nel caso in cui persista la parità, solamente una ...

