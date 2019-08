Concorso MiBAC per l' assunzione di 1 052 vigilanti | bando in arrivo il 9 agosto

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 5 agosto 2019) È inil primo dei previsti bandi didel. Il ministro per i Beni e le Attività Culturali, Alberto Bonisoli, ha infatti annunciato per il prossimo 9la pubblicazione di una procedura per la selezione e l’di 1.052. Annunciato in un primo momento per il mese di luglio, il prossimodovrebbe essere solo il primo di un piano di assunzioni che dovrebbe mettere a, entro la conclusione della legislatura, circa 5.400 nuove figure professionali di cui il ministero ha bisogno.il 9in Gazzetta Ufficiale Il primo attesodidovrebbe quindi vedere la luce, secondo quanto annunciato dallo stesso ministro Bonisoli, sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale – Concorsi, del prossimo venerdì 9. La pubblicazione deldarà il via alle procedure per il reclutamento di 1.052 ...

AngelaVillani9 : RT @novasocialnews: Nuovo concorsone pubblico, in ballo più di mille posti: il bando esce tra pochi giorni #novasocialnews #nonstopnews #al… - EricaBernardi5 : Nuovo concorsone pubblico, in ballo più di mille posti: il bando esce tra pochi giorni. #daje #5agosto - marinellafly12 : RT @BuompaneG: #Mibac: partono i bandi di concorso per 5400 #assunzioni entro l’anno!! #SeLoDiciamoLoFacciamo #m5s -