Fonte : tgcom24.mediaset

(Di lunedì 5 agosto 2019) Ai nuovi pensionati verrà data anche l'indennità di transizione (calcolata sul 40-65% dello stipendio e che dura 24 mesi). La recepiscono anche glideputati che vanno via

MediasetTgcom24 : Commissione Ue, addii d'oro per chi lascia: 22mila euro al mese a Juncker, 20mila euro alla Mogherini #ue… - marinogorsini : RT @nicolettagrima2: Commissione Ue, addii d'oro per chi lascia: 22mila euro al mese a Juncker, 20mila euro alla Mogherini W l Europa!!!!!… - MdiKasa : Commissione Ue, addii d'oro per chi lascia: 22mila euro al mese a Juncker, 20mila euro alla Mogherini… -