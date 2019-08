Come collegare controller PlayStation e Xbox a iPhone o iPad

Come collegare IFTTT al bottone Flic : All’interno della sezione “Tools” dell’applicazione dedicata alla gestione del bottone Flic, è presente il comando relativo all’attivazione e al collegamento tra lo stesso dispositivo fisico e il famoso servizio di automazione IFTTT. Ciò ovviamente consentirà leggi di più...

Come collegare accessori IKEA ad assistenti vocali : IKEA, con il suo catalogo TRADFRI, ha deciso di offrire ai propri clienti un set completo di luci smart da utilizzare con l’app ufficiale (disponibile gratuitamente su iOS e Android) e con gli assistenti vocali leggi di più...

Tutto pronto per Fortnite World Cup : Come collegare l’account Epic Games a YouTube per premi gratis : La Fortnite World Cup è pronta a catturare l'attenzione di tutti i fan dell'ormai celebre Battaglia Reale a marchio Epic Games. Nato come un banale shooter costruttivo con elementi da tower defense, il titolo dagli stessi autori di Gears of War e Unreal Tournament ha saputo evolversi e sperimentare una strada diversa, esibendosi in diverse stagioni - ora siamo in attesa della decima, al via ad agosto - e puntando pure sul gaming competitivo. ...

Neuralink - Elon Musk : “siamo pronti a collegare mente e computer - potenziale incredibile”. Ecco Come funziona il chip wi-fi [FOTO] : L’ultima sfida di Elon Musk si chiama Neuralink ed è una statrup dedicata alle neurotecnologie che lavora da due anni a sviluppi e progressi legati al benessere e alla salute del corpo umano. In estrema sintesi si tratta di un microchip nel cervello per sviluppare la telepatia, potenziare la memoria e riparare funzioni motorie compromesse grazie all’intelligenza artificiale. Il progetto “Neuralink” prevede ...

Come collegare smartphone Android a PC Windows 10 : In questa guida vedremo Come collegare il vostro smartphone Android a Windows 10 attraverso il cavo USB, in modo da trasferire diversi file al PC, o semplicemente per caricare il dispositivo. Come collegare smartphone Android leggi di più...

Come collegare Netflix a Google Assistant per riprodurre contenuti sulla TV : Con l’arrivo di Netflix in Italia, molti utenti registrati alla piattaforma hanno completamente rivoluzionato il modo di visionare film e serie TV. Come ben saprete infatti, il servizio è disponibile su vari dispositivi Come smartphone, leggi di più...