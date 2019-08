Coldiretti : nel trapanese pessima annata per olive - produzione -50% : Palermo, 5 ago. (AdnKronos) – annata pessima per le olive del trapanese dove la Coldiretti stima un calo di almeno il 50 per cento. A causare la bassa produzione sono state principalmente le condizioni metereologiche avverse, in particolare quelle di fine maggio. “Le piogge – spiega Coldiretti Trapani – hanno leso irrimediabilmente l’impollinazione dei fiori di olivo mentre nei giorni successivi il caldo, al ...

Maltempo Abruzzo - Coldiretti : ortaggi distrutti dalle piogge nel Fucino : Nel Fucino abruzzese le ultime piogge hanno messo a rischio il raccolto di ortaggi di un’intero anno: lo ha reso noto Coldiretti L’Aquila. Almeno il 20% della produzione di patate, carote e finocchi è stata compromessa, secondo l’organizzazione di categoria, e gli agricoltori. “Nel Fucino il violento nubifragio, con oltre 100 millimetri di pioggia caduta, ha compromesso parte del raccolto“, spiega Angelo Giommo, ...

Maltempo Lombardia - Coldiretti : nuovi danni nelle campagne : Serre scoperchiate a Bergamo e ortaggi distrutti nel Lecchese sono i primi effetti nelle campagne della nuova perturbazione che sta attraversando la Lombardia: lo rende noto Coldiretti regionale in base alle segnalazioni. “Questa mattina prima dell’alba – spiega la Coldiretti Lombardia – un temporale con vento molto forte accompagnato da pioggia abbondante e grandine ha colpito Bergamo e hinterland“. Nel Lecchese si ...

Dazi - Coldiretti : nella black list di Trump 4 - 5 miliardi di Made in Italy : “Ci sono 4,5 miliardi di esportazioni Made in Italy, soprattutto vino e cibo, nella black list di prodotti sulla quale applicare un aumento delle tariffe all’importazioni fino al 100% del valore attuale elaborata dal Dipartimento del Commercio statunitense (USTR) nell’ambito dello scontro sugli aiuti al settore aereonautico che coinvolge l’americana Boing e l’europea Airbus“: lo afferma la Coldiretti dopo la decisione del Presidente ...

Coldiretti : “Nel 2019 aumento di 7 volte del grano dal Canada - concorrenza sleale al Made in Italy” : Aumenta di 7 volte la quantità di grano importato dal Canada in Italia nel 2019 dopo l’entrata in vigore del Ceta, l’accordo di libero scambio fra la UE e il Paese nord americano. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Istat nei primi quattro mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2018 in relazione ai controlli sul carico di oltre 19 milioni di chili di grano canadese a bordo della motonave ‘Ocean Castle’ ...

Clima pazzo - Coldiretti : aumento record del prezzo della verdura nel carrello : “aumento record del 7,7% il prezzo della verdura nel carrello per effetto di una estate dal Clima pazzo sulla quale si innescano fenomeni speculativi e importazioni dall’estero che fanno crollare le quotazioni riconosciute agli agricoltori anche al di sotto dei costi di produzione“: è quanto denuncia la Coldiretti nel commentare i dati Istat sull’inflazione a luglio dai quali si evidenziano “aumenti del carrello della spesa ...

Coldiretti Lazio : nel weekend a Rieti 6000 pecore : Roma – I pastori provenienti da tutta la regione si riuniranno con oltre 6.000 pecore sull’altopiano di Rascino a Fiamignano, in provincia di Rieti, a 1.150 di altitudine. È il weekend del 27 e 28 luglio, infatti, sara’ un weekend all’insegna della transumanza, tradizione millenaria, ricca di storia e cultura, candidata dall’Italia a diventare patrimonio culturale immateriale dell’Unesco nel 2019. Il fine ...

Caldo - Coldiretti : SOS mucche nelle stalle - l’afa fa sentire i suoi effetti anche su pollai - alveari e colture : “Oltre agli uomini a soffrire il Caldo sono anche gli animali nelle case e nelle fattorie dove le mucche con le alte temperature stanno producendo per lo stress fino ad oltre il 10% di latte in meno rispetto ai periodi normali“: è l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti negli allevamenti dell’innalzamento della colonna di mercurio nell’ultima settimana dalle stalle ai pollai fino agli alveari, dove si registrano difficoltà ...

Incendi - Coldiretti Puglia : “Nel Salento migliaia di ulivi in cenere” : L’ennesimo rogo si è sviluppato la notte scorsa su 4 ettari di uliveto a Ugento, dove, anche a causa del vento che ha fatto dilagare le fiamme, circa 300 alberi morti per Xylella fastidiosa sono andati in fumo. A darne notizia la Coldiretti Puglia che ha iniziato una stima dell’estensione del fenomeno che solo a Ugento ha mandato in fumo in 1 mese oltre 4mila alberi. “E’ rilevante il problema sicurezza – denuncia ...

Coldiretti : “Nel 2019 dimezzato il miele in Italia - le api soffrono per i cambiamenti climatici” : La produzione nazionale di miele è praticamente dimezzata nella prima parte della campagna produttiva 2019. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ismea che mostrano che quest’anno la sola produzione nazionale di miele di acacia e agrumi ha fatto registrare una contrazione del 41% rispetto alle attese che in termini economici significa una riduzione dei ricavi per gli apicoltori pari a circa 73 milioni di euro. ...

Coldiretti : a Santa Marinella arriva mercato Campagna Amica - domani inaugurazione : Roma – Sara’ inaugurato domani, sabato 13 luglio, alle ore 10, a Santa Marinella (largo Giuseppe Gentilucci), il nuovo mercato di Campagna Amica, la rete di aziende di agricoltori promossa dalla Coldiretti che punta sulla qualita’, sulla valorizzazione della filiera corta e sul rapporto diretto e fiduciario tra produttore e consumatore. “Un altro piccolo successo di questa amministrazione, si riscoprono le tradizioni ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : “Due trombe d’aria nel Brindisino e nel Foggiano - grandine a Bari” [VIDEO] : ”Due trombe d’aria hanno spazzato via produzioni e sradicato alberi a Fasano in provincia di Brindisi e tra San Severo e San Marco in Lamis in provincia di Foggia, oltre all‘alluvione che ha creato vere e proprie cascate d’acqua a San Giovanni Rotondo”, segnala Coldiretti Puglia, che sottolinea una tendenza alla tropicalizzazione e una più elevata frequenza di manifestazioni violente, grandine di maggiore ...

Allevamento decimato dai lupi nell'Imperiese - allarme di Coldiretti : Fabrizio Tenerelli Un Allevamento è stato decimato dai lupi nell'Imperiese. A lanciare il grido di allarme è Coldiretti. Gli attacchi sono aumentati dal 2015 ad oggi in tutta la Regione Liguria e le categorie chiedono di non sottovalutare il fenomeno E' allarme lupi in tutta la Liguria, specie in provincia di Imperia, dove negli ultimi giorni alcuni branchi hanno attaccato e sbranato una decina di bovini che pascolavano sul monte ...

Coldiretti : con la “spesa sospesa” una tonnellata di cibo ai bisognosi : Oltre una tonnellata di cibo a km zero, dal Grana Padano Dop al riso delle campagne di Pavia, dall’olio extravergine d’oliva al Gorgonzola e al Taleggio, fino alla pasta di grano 100% italiano assieme a frutta e verdura, è stata raccolta grazie alla generosità degli agricoltori di Campagna Amica, dei cittadini milanesi e dei turisti per arrivare nelle case delle famiglie in gravi difficoltà economiche. E’ il bilancio dell’iniziativa “spesa ...