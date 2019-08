Cina | Pechino svaluta la moneta e alimenta la guerra commerciale con gli Stati Uniti

Escalation Usa-Cina : Pechino risponde ai dazi con la svalutazione dello yuan : La valuta cinese è scesa oltre la soglia dei 7 dollari. Trump accusa Pechino di manipolare i mercati ma la People’s bank of China rigetta la considerazione

Dazi - riprendono negoziati Cina-Usa ma è già scontro. Trump : “Pechino si sta comportando molto male” : Gli Stati Uniti e la Cina riprendono oggi a Shanghai i negoziati per porre fine alla guerra commerciale tra i due Paesi. I colloqui rappresentano il primo tentativo i riconciliazione dopo il brutale fallimento dei negoziati di maggio, quando Donald Trump ha accusato Pechino di avere violato i suoi impegni. Ma già i primi segnali che arrivano non fanno ben sperare. Eloquente un tweet del presidente Usa, che, in sostanza, avverte i cinesi affinché ...

Tensione Cina-Usa - l’arma segreta in mano a Pechino sono i mediCinali : controllano il 40% dei principi attivi dei farmaci americani : Dimenticate semiconduttori, chipset, terre rare e intelligenza artificiale. La vera guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti potrebbe disputarsi tra gli scaffali di ospedali, supermercati e farmacie. Ne è convinta Rosemary Gibson, senior advisor di Hasting Center, istituto per la ricerca bioetica, nonché autrice di China Rx: Exposing the Risks of America’s Dependence on China for Medicine. Secondo quanto spiega Gibson in un articolo comparso ...

Usa-Cina - sospetti di spionaggio : molti dipendenti Huawei hanno legami con l’intelligence o le forze armate di Pechino : Non si placa la girandola di voci sulla presunta liaison tra Huawei e l’esercito cinese. La “pistola fumante” sarebbe da rintracciare nel cursus honorum degli attuali dipendenti ai vari livelli dell’azienda, accusata da Washington di condurre attività di spionaggio per conto di Pechino. Lo dimostra una ricerca coordinata da Christopher Balding della Fulbright University Vietnam, che – indagando sulla struttura societaria di Huawei – ...

Il Manchester United si espande in Cina : a Pechino il primo Experience Center : Aprirà il prossimo anno il Manchester United Experience Center, una nuova struttura con cui il Manchester United intende espandersi in Cina. Lo racconta il Sole 24 Ore. Sorgerà nello storico quartiere Qianmen, a Pechino e sarà seguito da strutture simili a Shanghai, a Shenyang e in altre città cinesi. Il club inglese intende capitalizzare i 200 milioni di tifosi cinesi che ha al suo attivo. Queste le parole di Richard Arnold, amministratore ...

G20 - Trump congela nuovi dazi alla Cina : “Lavoriamo con Pechino per un accordo” : I fronti della trattativa erano già stati anticipati alla vigilia dell’incontro. E ora, al margine del G20, i presidenti cinese Xi Jinping e statunitense Donald Trump hanno raggiunto una tregua nella guerra commerciale, con Washington che ha promesso di congelare nuovi dazi e dichiarato che i negoziati sono “di nuovo in pista”. Il ‘cessate il fuoco’ è arrivato nell’atteso incontro fra i leader delle due grandi ...

DALLA Cina/ Pechino e Washington alle prese col partito iraniano della guerra : A breve l'Iran supererà il limite delle riserve di uranio a basso arricchimento consentito dall'accordo sul nucleare del 2015

Tensione Usa-Cina - la controffensiva di Pechino colpisce le pellicole Made in Hollywood : blocco su film e serie tv : Dimenticate le terre rare, i preziosi minerali utilizzati nell’industria hi-tech, di cui la Cina, primo produttore mondiale, starebbe pensando di limitare l’export. La controffensiva cinese in risposta alle ritorsioni commerciali di Washington è già cominciata e mira al cuore del soft power americano. Le conferme ufficiali devono ancora arrivare, ma segni piuttosto inequivocabili rivelano crescenti resistenze nei confronti delle ...