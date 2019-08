Cina | approvati 6 nuovi farmaci antitumorali

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) Innell’ultimo biennio è stato approvato l’ingresso di seiper il trattamento dei tumori maligni che accendono nuove speranze per i pazienti. Lo ha reso noto il Dipartimento dei Grandi Progetti Scientifici e Tecnologici del Ministero della Scienza e della Tecnologia. I seimedili sono classificati comedi tipo-1: significa che sono innovativi, hanno strutture e meccanismi d’azionee non sono mai stati commercializzati in precedenza, né in patria né all’estero. Isono utilizzati per il trattamento di tumori maligni come il cancro al polmone, al seno, al retto, il melanoma e il linfoma. Essi sono il risultato di un progetto scientifico e tecnologico lanciato nel 2008 al fine di trovaremedili importanti, mentre nei 23 anni precedenti al lancio del progetto erano statisolo cinque...