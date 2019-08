Fonte : oasport

(Di lunedì 5 agosto 2019) Negli ultimi anni la categoria elite-U23 italiana sta vivendo una graduale, seppur lenta, crescita. Il ritorno del Giro d’Italia U23 e le nascita di nuove Continental sta favorendo il percorso di formazione deicorridori nostrani. Questo si riflette anche sul, ove diversi ragazzi che si sono messi in mostra nella categoria, in questo 2019, hanno già trovato una sistemazione. Andrea, uno dei più promettenti scalatori, dopo essere stato corteggiato da Sky e UAE, ha deciso di accasarsi alla Quick-Step. Forte in salita e scattante, Andrea è adatto sia alle competizioni a tappe che alle gare in linea più dure. Nel 2019 ha vinto la Ronde de l’Isard, prestigiosa corsa francese di quattro giorni che si snoda tra le strade pirenaiche, conquistando entrambe le frazioni più dure. Ma non solo, infatti Andrea ha alzato le braccia al cielo anche in ...

Spazzettone : RT @DirettaCiclismo: Ciclomercato, la Bahrain-Merida piazza il colpo Landa - OA_Sport : Ciclomercato 2020: i giovani italiani che passeranno professionisti. Bagioli e Dainese i più attesi - Cicloweb_it : Ufficiale, Elia Viviani sarà un corridore della Cofidis nel 2020. Con lui anche Sabatini #ciclomercato @TeamCOFIDIS… -