Ciclismo | ufficiale | Mikel Landa alla Bahrain-Merida | lo spagnolo lascia la Movistar

Fonte : oasport

(Di lunedì 5 agosto 2019)è un nuovo corridore della. Colpaccio della formazione asiatica che ha acquistato il forte, uomo da Grandi Giri che vestirà la casacca arancione a partire dal 1° gennaio 2020. Il ciclomercato si infiamma e il 29enne, terzo al Giro d'Italia 2015 e quarto al Tour de France 2017, sarà l'uomo per la classifica generale di questa compagine che perderà Vincenzo Nibali (lo Squalo passeràTrek-Segafredo, l'ufficialità arriverà a giorni).lascerà così lacon cui ha militato nelle ultime due stagioni dopo un passato tra Euskaltel, Astana e Sky: "Sono orgoglioso che il Teammi abbia scelto per questo progetto. Mi sento davvero motivato in vista delle prossime sfide".

