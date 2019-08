Ciclismo | tragedia al Giro di Polonia | Bjorg Lambrecht è deceduto in ospedale

Fonte : oasport

(Di lunedì 5 agosto 2019) Il mondo delè scosso in questi minuti dalla terribile notizia della morte di. Il giovane corridore della Lotto Soudal èin sala operatoria all’di Rybnik. Il 22enne di Gand è stato vittima di una brutta caduta dopo cinquanta chilometri ed è stato subito soccorso dalla vettura del medico di gara. La situazione è apparsa molto grave (rianimato d’emergenza) ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso fornito di specifiche attrezzature e personale per la rianimazione. Ricoverato d’urgenza inha ripreso conoscenza ed i medici hanno dovuto decretarne la morte. Grande commozione al termine della terza tappa, con molti corridori in lacrime una volta informati di quanto successo. Il ricordo della Lotto Soudal in un tweet sul profilo della squadra. The biggest tragedy possible that could happen ...

