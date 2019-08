Ciclismo | Europei 2019 | il calendario completo Programma | orari e tv delle gare giorno

Europei Ciclismo strada e crono - le sensazioni dei ct azzurri a pochi giorni dalla rassegna continentale : A pochi giorni dal via dei Campionati Europei strada e crono dedicati alle categorie élite, U23 e juniores (uomini e donne) i CT De Candido, Nazionale uomini Juniores e Amadori, Nazionale Uomini U23, illustrano obiettivi e aspettative per la prova continentale Per il CT Rino De Candido uno dei fattori più importanti per affrontare al meglio la prova in linea di 115 km (10 giri del circuito di 11,5 km) è la coesione. I sei atleti ...

Ciclismo - Europei 2019 : il calendario e le date giorno per giorno. Programma - orari e palinsesto tv : Cresce l’attesa per l’inizio degli Europei 2019 di Ciclismo su strada in Programma la prossima settimana ad Alkmaar, nei Paesi Bassi. La spedizione azzurra guidata dal Commissario Tecnico Davide Cassani si presenta con importanti ambizioni e può contare sulla presenza di corridori di primo piano del panorama internazionale come Elia Viviani e Matteo Trentin. La squadra italiana è assolutamente competitiva anche nelle categoria ...

Ciclismo - Europei Juniores e Under 23 : analisi dei convocati dell’Italia : L’Italia è pronta, la spedizione azzurra per i Campionati Europei su strada in linea e a cronometro, per le categorie Elite-Under 23 e Juniores è stata ufficialmente definita: 14 azzurri saranno protagonisti ad Alkmaar in Olanda dal 7 all’11 agosto. Le varie gare di livello internazionale che si sono disputate fino ad oggi hanno offerto degli spunti molto interessanti e i risultati non sono mancati. Ora però bisogna cercare di replicarli nella ...

Ciclismo - Europei 2019 : i convocati dell’Italia. Elia Viviani la punta - c’è Filippo Ganna per la cronometro : Siamo ormai alle porte dei Campionati Europei Strada in linea e crono per Elite/U23/Jrs uomini e donne di Alkmaar in Olanda. La kermesse continentale si disputerà tra il 7 e l’11 agosto e oggi sono stati ufficializzati i convocati della nostra spedizione. Il Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione dei Commissari Tecnici Rino De Candido e Marino Amadori i seguenti atleti uomini Juniores e U23, ha presentato il ...

Ciclismo - Europei 2019 : percorso e planimetria. Tracciato favorevole per le ruote veloci : Ad Alkmaar, in Olanda, è tutto pronto per la rassegna continentale di Ciclismo su strada, in programma dal 7 all’11 agosto 2019. Tanti i grandi nomi che si sfideranno nella città che sostanzialmente divide Amsterdam dal canale della Manica. Una zona in cui il livello della terraferma è spesso inferiore a quello del mare e anche per questo motivo non ci sono particolari colline. Così anche i percorsi degli Europei 2019 che si snoderanno ...

Europei Ciclismo su strada in linea e crono – Dall’Elite agli Juniores - la lista dei convocati azzurri : Ufficializzata la lista degli azzurri convocati per le gare crono e in linea in programma dal 7 all’11 agosto Dal 7 all’11 agosto si svolgeranno ad Alkmaar (Olanda) i Campionati Europei strada in linea e crono per Elite/U23/Jrs uomini e donne. Alla manifestazione sono stati convocati dal Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione dei Commissari Tecnici Rino De Candido e Marino Amadori, i seguenti ...

Ciclismo - Europei 2019 : i possibili convocati dell’Italia. Cassani punterà tutto su Elia Viviani : Torna l’edizione singola per quanto riguarda gli Europei di Ciclismo su strada: ricordiamo che infatti l’anno scorso la rassegna continentale si era svolta all’interno della manifestazione multisport in quel di Glasgow. C’è attesa per l’assegnazione delle maglie: gare che si disputeranno in terra olandese, ad Alkmaar. Percorsi prevalentemente pianeggianti: saranno dunque i velocisti a giocarsi il successo. Da ...

Ciclismo – Europei Mountain Bike - l’Italia chiude al terzo posto nel medagliere : Alle sue spalle lo svizzero Vogel e l’altro olandese Vader. Migliori degli azzurri Daniele (6°) e Luca Braidot (7°); Kerschbaumer è solo 16°. Bilancio finale della rassegna continentale per l’Italia un oro e un argento C’era curiosità sull’esito del duello tra Van der Poel e Kerschbaumer nella prova Elite, ultima gara del programma degli Europei MTB di Brno: da una parte il predestinato, dall’altra il vice campione del mondo in ...

Ciclismo – Europei Derny : storico oro per Marta Cavalli - è l’azzurra la prima storica campionessa di specialità : Disputato per la prima volta il campionato europeo Derny Donne Elite, conquistato dalla 21enne lombarda guidata da un grande interprete di questa specialità. Oggi in palio il titolo maschile. Marta Cavalli è la prima, storica, campionessa europea Derny. La 21enne lombarda aggiunge così un nuovo alloro alla sua già prestigiosa collezione di titoli, tra i quali ricordiamo il quello italiano strada 2018 e i titoli continentali ...

Ciclismo - Europei Pista U23 – Oro per la coppia Balsamo-Paternoster : bronzo Colinelli-Gasparrini : Le due coppie azzurre conquistano rispettivamente primo e terzo posto nella prova Madison Under 23 e Juniores: Italia 4ª nel medagliere per Nazioni vinto dalla Germania Anche l’ultima giornata di gare dei campionati Europei Pista juniores e U23 porta soddisfazioni alla trasferta azzurra. Un oro nel madison donne U23 con la coppia Balsamo-Paternoster ed il bronzo dalle juniores Collinelli-Gasparrini sempre nel Madison, portano il ...

Ciclismo su pista - Europei Junior/U23 Gent 2019 : oro per Elisa Balsamo e Letizia Paternoster nella madison! : Chiusura col botto per l’Italia agli Europei Junior/Under 23 di Ciclismo su pista terminati oggi a Gent, in Belgio: nella madison under 23 femminile oro per Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, che raccolgono 37 punti e mettono in fila Polonia (23) e Russia (21). L’altra medaglia di giornata è di bronzo ed arriva nella stessa specialità dalle Juniores Sofia Collinelli ed Eleonora Camilla Gasparrini, terze alle spalle della Gran ...

Ciclismo su pista - Europei juniores 2019 : Lorenzo Gobbo trafitto da un listello di legno - polmone perforato! Bruttissimo incidente a Gand : Incredibile incidente agli Europei juniores e Under 23 di Ciclismo su pista che si stanno disputando a Gand (Belgio). Lorenzo Gobbo è stato letteralmente trafitto da un grosso listello di legno che gli ha perforato il polmone sinistro. Lo sfortunatissimo atleta, 16enne brianzolo tesserato per il GB Junior Team, è caduto durante lo scratch e questo listello lungo oltre mezzo metro ha attraversato il lato sinistro del busto, dalla schiena ...

Ciclismo su pista - Europei Junior/U23 Gand 2019 : Matilde Vitillo d’oro nella corsa a punti - Miriam Vece d’argento sui 500 metri : Sorridono ancora all’Italia gli Europei Junior/Under 23 di Ciclismo su pista in corso di svolgimento a Gand, in Belgio: nella penultima giornata di gare per gli azzurrini oro di Matilde Vitillo nella corsa a punti Junior femminile ed argento di Miriam Vece nei 500 metri a cronometro Under 23 femminile. nella corsa a punti Junior femminile l’azzurrina Matilde Vitillo vince con 32 punti, essendo l’unica in grado di incamerare un ...

Ciclismo – Campionati Europei su pista Jrs/U23 - splendido oro per Matilde Vitillo nella corsa a punti : Continua ad arricchirsi il bottino azzurro ai Campionati Europei pista Juniores e Under 23 Bellissimo oro per la junior Matilde Vitillo nella corsa a punti di categoria. Un titolo conquistato con grande strategia di gara che l’ha vista vincere due volate su otto e tagliare il traguardo dell’ultimo sprint al terzo posto. Ma il suo oro è stato sigillato quanto l’azzurrina ha conquistato un giro e ben 20 punti in più sulle ...