Ciampino | sequestrati 150kg di prodotti ittici irregolari

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Roma – La Guardia Costiera di Roma Fiumicino e la Polizia locale dihanno sequestrato un’ingente quantita’ di, nell’ambito delle attivita’ di polizia amministrativa effettuate a tutela dei consumatori, a seguito di una verifica effettuata, questa volta, in tre supermercati della zona. Durante lo svolgimento dei controlli, le principalita’ che hanno portato al sequestro di 150 kg di(da destinare alla distruzione non essendo possibile, in questo caso, l’assegnazione ad associazioni o enti di assistenza) ed all’irrogazione di sanzioni per oltre 5.000 euro, sono state riscontrate prevalentemente nelle aree destinate alla vendita disurgelati mentre sostanzialmente in regola i banchi riservati alla vendita di pesce fresco, ad eccezione di un caso dove si e’ proceduto al ...

