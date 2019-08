Cerignola | tenta di stuprare una donna dopo le avance alla figlia minorenne Arrestato

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Stefano Damiano La ragazza era in compagnia della madre che ha subito untivo di violenza sessuale Prima ha cercato un approccio fisico nei confronti di una, poi hato dila madre della ragazza. È successo nella tarda serata di ieri, in via Terminillo, a, nei pressi della chiesa dello Spirito Santo. L'uomo si è avvicinatoche passeggiava in compagnia delle due figlie di cui unacon cui il 37enne hato un approccio fisico ma quando le suesono state respinte il 37enne si è avvicinatomadre e l'ha palpeggiata nelle parti intimendo di avere un rapporto sessuale con lei. Laè riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia ofantina hanno sottoposto a fermi di indiziato di delitto l'uomo, anch'egli di, senza precedenti. Da una prima ...

