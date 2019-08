Cei, no ostentazioni simboli religiosi

"Oggi più che mai, i cattolici devono avere 'fede retta e speranza certa' come diceva san Francesco, senza mettersi in fila dietro i pifferai magici di turno". Così il Presidente Cei, card. Bassetti, in una intervista all'Osservatore Romano. "I falsi profeti ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Questa è la condizione e la sfida del cristiano di ogni tempo. Ivalgono solo nel contesto di una fede vissuta, altrimenti - sottolinea Bassetti - sono una sterile ostentazione".(Di lunedì 5 agosto 2019)