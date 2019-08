C’è carenza di sangue | agosto il mese peggiore

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019)è il“più a rischio per l’emergenza, c’è storicamente un calo delle donazioni e aumenta la“. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è Giancarlo Liumbruno, direttore generale del Centro nazionale(Cns), che fa il punto della situazione. “Abbiamo avuto un luglio buono rispetto ad altri anni sotto il profilo delle donazioni, in questi giorni stiamo monitorando la situazione e per ora non c’è nessuna situazione gravissima – aggiunge – Ma la situazione rimane di attenzione alta. I donatori periodici devono ricordarsi di donare prima di partire per le vacanze.è unlungo e difficile e serve il loro aiuto“. “Le regioni dove storicamente c’è piùdi sacche sono il Lazio e la Campania – ricorda Liumbruno – Mentre a compensare sono le regioni del Centro-Nord, come ...

