Catania | in campo per il Memorial “Marco Salmeri” | triangolare a Milazzo

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) Il Calcioparteciperà alla quinta edizione del, in programma amercoledì 7 agosto nello stadio intitolato alla memoria del calciatore tragicamente scomparso in un incidente stradale nel 2014. I rossazzurri scenderanno inalle 18.00 e alle 19.00 per affrontare in due incontri di 45 minuti le due formazioni locali: S.S.D. 1937(Eccellenza) e A.S.D.(Promozione). Il, che il 30 dicembre 2015 vinse la prima edizione della manifestazione, ringrazia le società mamertine per l’invito. 5°Società partecipanti: Calcio– S.S.D. 1937– A.S.D.Programma: Gara 1 – Ore 17.00 – S.S.D. 1937– A.S.D.Gara 2 – Ore 18.00 –-Perdente Gara 1 Gara 3 – Ore 19.00 –-Vincente Gara 1 Estratto del regolamento: Ilsi svolgerà con ...

