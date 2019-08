Castagnini | “Lotteremo per riportare in alto il Palermo”

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 5 agosto 2019) "Per me e' una sfida affascinante e lo dimostra il calore della gente che ci accoglie ogni volta che ci muoviamo. Lotteremo perinil Palermo". Cosi' il nuovo direttore sportivo del Palermo Renzoa proposito dell'impegno che lo attende peril club rosanero nel calcio professionistico. "L'indirizzo del tipo di squadra che costruiremo - dice- ce lo impone il regolamento. Faremo un gruppo competitivo che unira' l'esperienza dei giocatori piu' grandi alla voglia di fare dei giovani che dobbiamo tenere in campo secondo le norme sugli under. Nomi? Per il momento stiamo contattando tantissimi giocatori perche' ovviamente dobbiamo ricostruire tutto da zero e abbiamo poco tempo per farlo".

