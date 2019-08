Carabiniere ucciso | Cerciello attirato in un luogo diverso da quello stabilito

Carabiniere ucciso - il testimone incastra Sergio Brugiatelli : "Nessun furto dello zaino - ha fatto casino" : Una testimonianza clamorosa, nel caso in cui rispondesse a verità. La vicenda è sempre l'omicidio di Mario Cerciello Rega, il Carabiniere ucciso a Roma dai due americani. A parlare con Repubblica è Tamer Salem, storico parcheggiatore abusivo di Trastevere. Il quale mette un po' tutto in discussione.

Carabiniere ucciso a Roma - il posteggiatore : "Brugiatelli scappato con lo zaino" : Uno dei testimoni chiave del delitto di Cerciello conferma la versione di Pompeo: "Non doveva dare lui la droga agli americani". "Sergio e i californiani erano tutti strafatti"

Carabiniere ucciso - Cerciello fu attirato in un luogo diverso da quello stabilito : Potrebbe esserci un?altra telecamera ad avere ripreso il passaggio di Finnegan Lee Elder e Christian Hjorth Natale prima dell?omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. È...

Carabiniere ucciso - anche Elder ricorre al Riesame. Al vaglio degli inquirenti il contenuto del Nokia nello zaino rubato a Brugiatelli : anche Finnegan Lee Elder, il 19enne americano che ha confessato l’accoltellamento del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ha presentato istanza di scarcerazione al Tribunale del Riesame. I legali Roberto Capra e Renato Borzone hanno depositato il ricorso questa mattina in cancelleria. A quanto apprende IlFattoQuotidiano.it, gli avvocati non rinunceranno alla sospensione estiva delle attività giudiziarie nel mese di agosto, così da avere ...

Carabiniere ucciso - il post della polizia americana per Mario Cerciello Rega : «Era appena tornato dal viaggio di nozze» : Il vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega è morto mentre era in servizio per mano di due americani e la polizia della California ha scelto di rendergli omaggio con un post su...

Carabiniere ucciso - i genitori di Elder : Nostro figlio si è difeso : I genitori di Elder provano a ribaltare il quadro della vicenda: "Il Carabiniere era in borghese, Nostro figlio era impaurito e si è difeso". I gentiori di Elder, il ragazzo americano accusato dell'omicidio del Carabiniere, Mario Cerciello Rega, adesso, tramite il loro legale, provano a trovare una giustificazione al gesto feroce del figlio: "lder ci ha detto che aveva paura di essere aggredito quella notte, non sapeva che fosse un ...

Carabiniere ucciso a Roma - gli avvocati di Elder : “Aveva paura di essere strangolato”. Il 19enne non ha confermato la versione al gip : “Elder ci ha detto che aveva paura di essere strangolato, di essere oggetto di un’aggressione da parte di Cerciello quella notte. Non sapeva che fosse un Carabiniere”. A parlare sono Roberto Capra e Renato Borzone, gli avvocati di Finnegan Lee Elder, il 19enne americano che ha confessato l’omicidio del vicebrigadiere, Mario Cerciello Rega, la notte fra il 25 e il 26 agosto. In realtà, l’ordinanza di convalida dell’arresto ...

