Canosa di Puglia | disabile difende fratello da una rapina | picchiato a sangue

Fonte : blogo

(Di lunedì 5 agosto 2019) Ha cercato dire ilminore da unama è stato pestato adal branco. È accaduto nei giorni scorsi adi(BAT) dove un giovane di 25 anni, affetto da sordità, è stato aggredito da una decina di ragazzi perché era intervenuto in soccorso del, per fargli restituire il cellulare che gli era stato rubato dalla gang.I fatti sono accaduti durante la festa patronale, nell’area delle giostre. Il 25enne è stato poi soccorso da due vigilantes e da alcuni cittadini mentre altri avrebbero assistito alla scena senza intervenire. Portato in ospedale a Barletta il ragazzo è stato operato per una frattura al setto nasale. Il giovane è stato preso a calci e pugni riportando altre lesioni alla faccia, a un occhio, alla spalla e a un piede. La prognosi è di 30 giorni. Testimoni parlano di "una scena di una violenza e una cattiveria raramente viste" ...

