Campania | la protesta dei navigator senza contratto sotto la Regione | “De Luca | scendi”

Napoli - la protesta di navigator e M5s sotto la Regione Campania : “De Luca firmi la convenzione e ci faccia lavorare” : protestano davanti alla sede della Regione Campania, a Napoli, per chiedere di poter iniziare il loro lavoro: sono gli idonei del concorso per navigator, coloro che dovranno guidare chi percepisce il reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro. protestano davanti alla sede della Regione Campania assieme ai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle “perché De Luca non vuole firmare” per stipulare la convenzione con l’Anpal, ...