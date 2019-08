Calciomercato Inter News Per Biraghi dipende da Dalbert e Perisic | ultime notizie

Calciomercato Inter - Conte non si illude : “Lukaku? Fino a quando un giocatore non firma…” : L’allenatore dell’Inter ha parlato del futuro di Lukaku, non facendosi illusioni sull’arrivo del belga in nerazzurro La corsa a Romelu Lukaku sta diventando una vera e propria telenovela, con Inter e Juventus che si sfidano a suon di milioni. La frenata arrivata ieri tra il Manchester United e Dybala (inserito nell’operazione come contropartita per il belga) ha rimesso in gioco i nerazzurri, pronti adesso a ...

Calciomercato 5 agosto lunedì : Inter - affondo Lukaku - sorpasso alla Juve. Scambio Cancelo-Danilo - è fatta : Calciomercato 5 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 5 agosto. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, lo Scambio Cancelo-Danilo sembrerebbe esser ormai ad un passo. Accordo totale tra le due società con i bianconeri che riceveranno anche 30-35 milioni di euro di contropartita economica. I bianconeri sarebbero pronti a tentare l’affondo […] L'articolo Calciomercato 5 agosto ...

Calciomercato : lo United avrebbe chiuso a Dybala - Lukaku potrebbe avvicinarsi all'Inter : Quando tutto sembrava essere sul punto di concretizzarsi, uno degli scambi più attesi di quest'estate del Calciomercato è andato incontro ad un'improvvisa frenata che a questo punto avrebbe fatto saltare l'affare. Come riporta Sky Sport, infatti, pare che il Manchester United abbia rinunciato a Paulo Dybala. Dunque, a pochi giorni dalla chiusura del mercato in entrata d'Oltremanica, il club inglese avrebbe detto stop alla trattativa con la ...

Calciomercato Inter - Conte si sbilancia : “Lukaku? Lo volevo già quando ero al Chelsea…” : “Leggo di questo scambio tra Lukaku e Dybala sui giornali, non so cosa accadrà. Non so nulla e penso solamente a lavorare“. Queste le parole del tecnico dell’Inter Antonio Conte nella conferenza stampa post partita contro il Tottenham in ICC. “In rosa ci sono delle lacune, detto questo sono molto fiducioso. Capisco che il mercato non sia semplice. Lukaku? Sembrava in un primo momento che fosse fatta con ...

Calciomercato Juventus : Dybala tentenna e l’Inter ci riprova per Lukaku - Mandzukic vicinissimo allo United : Calciomercato Juventus, i bianconeri sempre molto attivi tra entrate e uscite. Il reparto offensivo è quello maggiormente attenzionato, ma importante è anche la questione relativa al terzino destro. Partiamo dallo scambio Dybala-Lukaku. L’argentino continua a tentennare e prendere tempo, l’Inter prova così a sondare nuovamente il terreno per l’attaccante belga. Ma, a prescindere da questa operazione, resta molto caldo ...

Calciomercato Inter - nuovi contatti con l’Eintracht per Rebic : Dzeko sempre obiettivo principale per l’attacco : Il club nerazzurro continua a tenere vivi i contatti con l’Eintracht per Rebic, considerato come un jolly offensivo L’Inter non ha nessuna intenzione di mollare la presa per Ante Rebic, il club nerazzurro ha riavviato i contatti con l’Eintracht Francoforte per portare a Milano l’attaccante ex Fiorentina. Passi avanti importanti tra le parti, con la società di Suning che punta a regalare ad Antonio Conte un jolly per ...

Calciomercato Inter – Icardi vuole restare - l’ultimatum nerazzurro : rischia 2 anni fuori rosa : Mauro Icardi ha espresso la volontà di restare all’Inter e provare a giocarsi le sue chance ma la società è stata chiara: rischia 2 anni fuori rosa Il gelo fra Mauro Icardi e l’Inter resiste anche alle alte temperature estive. Il calciatore è stato messo fuori dal progetto da allenatore e società, ma non sembra intenzionato a cambiare aria. ‘Maurito’ ha indicato nella Juventus l’unica squadra verso la quale ...

Calciomercato Inter NEWS/ Lukaku - Marotta rilancia? Mistero Icardi... - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS: Lukaku sempre obiettivo di mercato di Antonio Conte, resta incerto il futuro di Mauro Icardi, Ultime notizie,.

Calciomercato 4 agosto domenica : Inter-Icardi - muro contro muro. Roma-Higuain - non è finita : Calciomercato 4 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 4 agosto. INTER– muro contro muro di Icardi. L’attaccante argentino avrebbe espresso il suo desiderio di restare in nerazzurro. La sensazione è che l’argentino accetterebbe solamente la Juventus, ipotesi ormai decisamente complicata. JUVENTUS– Ronaldo avrebbe consigliato Dybala di accettare il Manchester United. Ora la decisione […] L'articolo ...

Calciomercato 3 agosto sabato : Juve - Dybala-Lukaku : altra svolta. Inter-Dzeko - nuovi dettagli. Milan - Correa si farà : Calciomercato 3 agosto- Ecco le trattative di oggi sabato 3 agosto. JuveNTUS– Continua a tener banco il possibile scambio tra Lukaku e Dybala. Manchester United e Juventus valuteranno il da farsi a circa 5 giorni dalla chiusura del mercato inglese. Dybala potrebbe aprire al suo passaggio in maglia Reds, ma avrebbe avanzato un’offerta monstre. Il […] L'articolo Calciomercato 3 agosto sabato: Juve, Dybala-Lukaku: altra svolta. ...

Calciomercato Inter News / 'Kinkoue è un bel colpo! Su Dzeko...' - Ultime Notizie - : Calciomercato Inter News: dall'arrivo di Kinkoue all'addio di Nainggolan, per Lukaku ormai sembrano esserci poche chances, Ultime Notizie,.

Calciomercato Cagliari – Nainggolan pronto al ritorno in rossoblu - che frecciata all’Inter : “gli dimostrerò che…” : Nainggolan, che frecciatina all’Inter: il belga motivato a far bene con la maglia del Cagliari Radja Nainggolan ormai è pronto a dire addio all’Inter: un’ultima cena con gli amici più stretti nerazzurri e poi il Ninja partirà alla volta di Cagliari per cominciare una nuova avventura in rossoblu. Il calciatore belga è motivato a far bene, in particolar modo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “ho fatto una scelta ...

Calciomercato Inter - Cavani chiude la porta ai nerazzurri : “resto al Psg” : Niente Cavani per l’Inter, continuano i problemi in casa nerazzurra a reperire un attaccante da consegnare ad Antonio Conte e molto probabilmente non sarà l’ex Napoli come conferma lo stesso Matador ai microfoni di ‘Le Parisien’: “del mio futuro – ha spiegato l’attaccante uruguayano – ho già parlato la scorsa stagione. Ho promesso, non solo ai tifosi, ma anche a me stesso, che sarei rimasto ...

Calciomercato Inter – Suning dà l’ok per la cessione di Nainggolan al Cagliari : lunedì le visite mediche : L’Inter dà l’ok per la cessione di Nainggolan al Cagliari: il calciatore si allenerà nel weekend ad Assemini e nella giornata di lunedì effettuerà le visite mediche Ultimi dettagli sistemati, Radja Nainggolan sarà presto un giocatore del Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Suning ha dato l’ok definitivo per la cessione del centrocampista belga al club sardo. Nainggolan nelle prossime ore lascerà l’Inter ...