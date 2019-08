Calcio | Sorteggio spareggi Europa League 2019-2020 | Torino sfortunato | Wolverhampton

Fonte : oasport

L'urna di Nyon non è stata benevola colin vista delloo per accedere alla fase a gironi dell'. In caso di successo contro i bielorussi del Sachcer Salihorsk nel terzo turno preliminare, infatti, i granata se la dovranno vedere contro la vincente di-Pyunik. Chiaramente gli inglesi partiranno con tutti i favori del pronostico contro la modesta compagine armena e dunque saranno quasi sicuramente l'avversario dei ragazzi di Mazzarri, altrettanto favoriti contro i bielorussi: servirà una vera e propria impresa a Belotti e compagni per avere la meglio contro una rivale di assoluto spessore tecnico. Match d'andata in programma il 22 agosto, ritorno il 29 agosto.

