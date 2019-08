Cagliari | Nainggolan si presenta | “le vicende extra calcistiche hanno facilitato il mio

Fonte : sportfair

(Di lunedì 5 agosto 2019) Il centrocampista belga è statoto oggi in conferenza stampa, parole al miele per ile per il presidente Giulini E’ il giorno dellazione di Radja, ilsi sfrega le mani per il ritorno del centrocampista belga, liquidato dall’Inter e tornato subito in Sardegna. Alessandro Tocco/LaPresse Davanti ad una sala stampa gremita in ogni ordine di posto, il ‘Ninja‘ ha risposto alle domande dei giornalisti, lanciando anche una frecciatina alla sua ex squadra: “voglio ringraziare il presidente perché è stato subito chiaro e ha fatto una cosa quasi impossibile. Mi ha convinto, so quale è l’ambiente e che si dovrà lottare e sono pronto. Avevo altre offerte, ma non è stato difficile scegliere, avevo già in mente cinque anni fa quando sono partito di tornare, ma non pensavo così presto. A volte capitano situazioni ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, ufficiale: arriva #Nainggolan - DiMarzio : FOTO ??- VIDEO ?? | #Cagliari, che accoglienza per Nainggolan! Le immagini ? - DiMarzio : 'Avevo altre offerte, ma non è stato difficile scegliere. So che si dovrà lottare, sono pronto' ??? #Cagliari,… -