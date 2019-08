Bruscolotti a Radio Kiss Kiss Napoli | “Difesa all’italiana per il Napoli | Elmas grande

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 5 agosto 2019) Giuseppe, ex capitano azzurro negli anni d’oro dello scudetto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di: “si è messo in mostra, ha grandi qualità e la squadra gli ha dato subito fiducia. Deve essere umile e consapevole del fatto che ha tanto da imparare ma ha fatto vedere di avere le possibilità di far bene con la maglia del. Difesa? Manolas è un grandissimo difensore, in questo pre campionato vedo tutta la difesa più concentrata. É una difesa all’italiana, i difensori non perdono mai di vista l’avversario.” Leggi anche : VIDEO – Tournée: “USA we are coming!” Balotelli – Possibile esperienza dall’altra parte del mondo VIDEO – MLS, Bedoya dopo il gol prende un microfono e fa un appello al Congresso Sky – De Laurentiis: “Vicino agli allenatori, chiudiamo il mercato a ...