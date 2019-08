Borse sotto pressione per dazi Usa-Cina Crollo dello yuan

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 5 agosto 2019) Le tensioni sulla guerra commerciale mandano in rosso i listini del Far East e anche l'azionario europeo soffre in avvio di settimana

sole24ore : Borse: l’Asia in forte calo, lo yuan cinese sotto la soglia dei 7 dollari - Italia_Notizie : Borse: l’Asia in forte calo, lo yuan cinese sotto la soglia dei 7 dollari - vivianabaretto : RT @24finanza: Borse: l’Asia in forte calo, lo yuan cinese sotto la soglia dei 7 dollari -