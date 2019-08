Bocca Repubblica | Conte scopre che nemmeno a Suning piace sprecare i soldi

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 5 agosto 2019) Fabriziosucommenta che “purtroppo per” l’Inter sta dimostrando di essere forte anche così. Così con la stessa formazione dell’anno scorso, senza Icardi e Nainggolan, ma soprattutto senza Lukaku e Dzeko. Dunque un’Inter che vince nonostante non siano arrivati i rinforzi chiesti dae che dimostra, secondo, che isono sì la via più breve per la soluzione di tutti i problemi, ma non per questo a nessuno va a genio buttarli dalla finestra.che ha 30.000 dipendenti e 30 miliardi di dollari di fatturato, spende volentieri 85 milioni per Lukaku e 20 milioni per Dzeko (a un anno dalla scadenza di contratto, quando si libererà a zero euro). Tutto questo semplicemente perché non è necessario, perché non è detto che ci si debba adeguare alle richieste impossibili di calciatori, procuratori e società. Al di là ...

