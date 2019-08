Bitter Sweet | spoiler | Asuman tenta di togliersi la vita a causa dell' Onder

Bitter SWEET/ Anticipazioni 5 agosto : Fatos pronta a lasciare Engin? : BITTER SWEET, Anticipazioni puntata 5 agosto 2019: Ferit e Nazli scoprono dettagli sulla morte dei genitori di Bulut mentre Hakan e Demet...

Bitter Sweet - anticipazioni : Ferit e Nazli si sposano per ottenere l’affidamento di Bulut : Nazli - Bitter Sweet Per via della breve pausa estiva de Il Segreto, le puntate di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore si allungano e, per questa settimana, andranno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14.50 alle 16.50 circa. Le vicende della telenovela turca, in questo modo, entreranno sempre più nel vivo e i telespettatori assisteranno, finalmente, al matrimonio tra i protagonisti Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel). ...

Bitter Sweet raddoppia la sua durata ma farà una pausa - ecco quando : Un po’ come era accaduto anni fa per Cherry Season, anche BITTER SWEET, ingredienti d’amore si sta dimostrando la soap rivelazione dell’estate, con ottimi ascolti e tantissimo seguito sui social network. In realtà Dolunay (questo è il titolo originale) non è propriamente una soap, perché in Turchia (suo Paese di produzione) è andata in onda con il taglio di una fiction, ma Mediaset ha evidentemente ben compreso che le vicende ...

Programmazione Beautiful e Il Segreto : in pausa fino al 24 agosto - Bitter Sweet raddoppia : È tempo di vacanze per due delle serie televisive del pomeriggio di Canale 5. A partire da oggi 5 agosto, infatti, Beautiful e Il Segreto non andranno più in onda nella rete ammiraglia Mediaset, lasciando così i telespettatori con il fiato sospeso in merito alle trame attualmente previste. Nella soap americana ha appena preso il via il processo per l'affidamento esclusivo di Will Spencer mentre nella telenovela spagnola è la nuova sfuriata di ...

Bitter Sweet - trame : l'Aslan apprende che l'Onder lo odia a causa di sua madre Leman : Nuovo appuntamento con le avventure della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che occuperanno la fascia pomeridiana di Mediaset per tutta l’estate 2019. Il pubblico italiano nelle scene finali della serie televisiva che vede protagonista l’attrice Ozge Gurel, scoprirà che il motivo per cui Hakan Onder sin dal primo episodio ha deciso di distruggere la famiglia di Ferit Aslan. Il ricco imprenditore quando sarà sul punto di ...

Bitter Sweet spoiler : Deniz apprende che Hakan è davvero l'assassino dei genitori di Bulut : Finalmente, nelle ultime puntate di "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore" verrà a galla la verità sulla tragica morte dei genitori di Bulut, avvenuta nelle battute iniziali della soap opera. Sarà Deniz che, grazie all'involontaria collaborazione di Asuman, farà una sconvolgente scoperta che confermerà le accuse di Ferit Aslan. Il musicista infatti apprenderà che l'incidente stradale che ha tolto la vita a Demir e Zeynep è stato ordito da Hakan ...

Bitter Sweet - anticipazioni agosto : Nazli potrebbe morire a causa di Demet : Le macchinazioni di Demet Kaya saranno al centro delle nuove puntate di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, in onda ad agosto su Canale 5. La consorte di Hakan, infatti, metterà a repentaglio la vita di Nazli Piran, intenzionata a convolare a giuste nozze con Ferit Aslan, di cui è da sempre innamorata. Bitter Sweet: Demet contro le nozze di Ferit e Nazli Le anticipazioni di Bitter Sweet sulle puntate in onda ad agosto su Canale 5 dopo ...

