BITTER SWEET | anticipazioni puntata di martedì 6 agosto 2019

(Di lunedì 5 agosto 2019)puntate 43 e 44 di– ingredienti d’amore, in ondaalle 14,45 su Canale 5: Il giudice ha ormai deciso che il piccolo Bulut verrà affidato alle cure di Hakan e Demet, ma Ferit non intende arrendersi e progetta un piano per riprenderselo che però prevede il coinvolgimento di Nazli… Hakan e Demet chiedono a Deniz di lasciare loro le sue azioni, promettendogli in cambio l’affidamento di Bulut, con cui lui potrebbe cercare di fare breccia in Nazli… Nazli decide che sposerà Ferit, non sopportando più di vedere Bulut così triste. I due cercano insieme una storia verosimile che possa convincere la gente. Hakan è arrabbiato perché non riesce a concludere i suoi piani…: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci, vi aspettiamo! Potete leggere l'articolo, ...

