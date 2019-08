Bergamo | morto anche Matteo Ferrari | travolti dall' auto dopo la lite in disco | il caso

Bergamo - investiti in scooter dopo lite : morto il secondo ragazzo : Bergamo, investiti in scooter dopo lite: morto il secondo ragazzo Il 18enne Matteo Ferrari era in coma irreversibile da domenica. I genitori hanno autorizzato la donazione degli organi Parole chiave:

Bergamo - la lite e poi l’inseguimento. Uomo tampona due ragazzi in scooter. La polizia rettifica : “Uno è morto - l’altro è gravissimo” : Una lite, poi l’inseguimento in auto e il tamponamento che ha ucciso un ragazzo di 21 anni e ha ridotto in fin di vita l’amico di 18. È questa la dinamica dell’incidente che la polizia Stradale di Bergamo sta cercando di accertare e che ha causato la morte di Luca Carissimi, 21 anni, e il ferimento grave di Matteo Ferrari, 18, entrambi originari di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, i due prima di salire in sella allo ...