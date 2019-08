Beach volley | Campionato Italiano 2019 Palinuro Gli Ingrosso calano il tris Per They e

BPER Banca Beach volley Tour 2019. Pronostici rispettati a Lido di Spina : Godenzoni/Saguatti e Cottarelli/Ceccoli trionfano davanti al grande pubblico ferrarese : Pronostici della vigilia rispettati nella sesta tappa del BPER Beach Volley Tour che si è disputato al Bagno Kursaal di Lido di Spina e si è chiuso dopo due giorni pieni di partite che hanno divertito il numerosissimo pubblico che si è avvicendato ai bordi dei campi allestiti dalla BVU e dalla 4 Torri Ferrara, organizzatori dell’evento. In campo maschile è arrivata la vittoria delle teste di serie numero 1, Edgardo Ceccoli e Francesco ...

Beach volley - World Tour 2019 Vienna. A volte ritornano! Alison - Dalhausser e Lucena in semifinale. Canada contro Brasile per il titolo femminile : A volte ritornano! I grandi protagonisti dell’ultimo decennio del Beach volley mondiale sentono profumo di Olimpiadi e tornano a campeggiare in zona podio nei tornei più importanti. A Vienna nell’ultimo Major Series della stagione tornano in semifinale a sfidarsi per un posto nella finale i vecchi leoni statunitensi Lucena/Dalhausser e il campione di tutto dal 2015 al 2016 Alison in coppia con Alvaro Filho. I brasiliani avevano già ...

Beach volley - World Tour 2019 Malbork. Si ferma ai quarti la corsa di Alfieri/Sacripanti : Si ferma ai quarti la corsa degli azzurri Manuel Alfieri e Mauro Sacripanti, protagonisti di una bella cavalcata dalle qualificazioni fino a un passo dalle semifinali nel torneo 1 strella maschile di Malbork. La coppia azzurra si ferma dopo un set contro i polacchi Chiniewicz/Korycki che piazzano la rimonta vincente (2-1) volano in semifinale. Gli azzurri partono forte vincendo senza troppe difficoltà 21-16 il primo set ma si bloccano in avvio ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Palinuro. Ingrosso scatenati - Manni/Bonifazi ko per infortunio. “Effetto Frasca” sul torneo femminile - out Zuccarelli/Traballi : Palinuro delle sorprese. La quinta tappa del Campionato Italiano emette già verdetti inattesi nella prima giornata di gare del tabellone principale con l’uscita di scena di alcune fra le coppie favorite della vigilia. In campo maschile all’appello mancano già le teste di serie numero 1, Manni/Bonifazi che vedono interrotta dopo otto tappe la loro serie di podi consecutivi, a causa dell’infortunio che li costringe al ritiro dal ...

Beach volley - World Tour 2019 Malbork. Alfieri/Sacripanti - che impresa : da ultimi del ranking ai quarti di finale in Polonia! : Un lampo di azzurro in una settimana non decisamente esaltante per l’Italia del Beach volley arriva da Malbork, in Polonia dove si disputa per la prima volta da queste parti un torneo 1 stella maschile del World Tour. Manuel Alfieri e Mauro Sacripanti, protagonisti del campionato italiano, fra le migliori coppie del panorama nazionale, sono arrivati da ultimi del ranking delle qualificazioni, hanno superato i due turni battendo 2-1 (19-21, ...

Beach volley - World Tour 2019 Lubijana. Quanta Olanda sulla sabbia slovena. Con Kjølberg/Hjortland Norvegia sugli scudi anche al femminile : Quattro coppie olandesi, quattro coppie della Slovenia: è una piccola invasione quella delle due nazioni più attese nei quarti di finale del torneo 1 stella di Lubijana che vivrà tra oggi e domani le sue fasi decisive e che non vede italiani al via nel tabellone principale dopo le eliminazioni dolorose nelle qualificazioni. In campo femminile le vincitrici di Alba Adriatica Wouters/Stam procedono senza troppi sussulti e nei quarti se la vedranno ...

Beach volley – Campionati Europei : azzurri in gara a Mosca da lunedì : Beach Volley: lunedì a Mosca il sipario sui Campionati Europei, tante coppie azzurre in gara Da lunedì 5 agosto, a Mosca, prenderanno il via i Campionati Europei di Beach Volley, che termineranno domenica 11 con le gare che assegneranno le medaglie. Si comincerà con quattro coppie italiane ai nastri di partenza: nel tabellone femminile ci saranno Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che, seppur reduci da una prestazione non brillante nel ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Palinuro. They/Barboni in main draw - stop a sorpresa di Seregni/Krumins : Giornata intensa, quella appena conclusa sui campi di Palinuro dove nel week end va in scena la quinta tappa del Campionato Italiano. Dalle qualificazioni salgono sul treno del main draw diversde coppie eccellenti. Una su tutte, Quella tinta d’azzurro composta da Barboni e They che ha dominato la sfida decisiva contro Cozzi/Gabrielli. Bene, in termini di giovani, anche Bianchin/Enzo, Ferraris/MichielettoFrasca/Gradini, Aime/Cimmino e ...

Beach volley – Campionato Italiano Assoluto : i risultati della prima giornata di gare a Palinuro : Campionato Italiano Assoluto: i verdetti delle qualifiche a Palinuro La prima giornata di gare nella quinta tappa di Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley a Palinuro, ha sancito i suoi verdetti con l’assegnazione dei 12 pass per il main draw tra maschile e femminile. Ad accedere al tabellone principale in programma a partire dalla mattinata di domani, sono Barboni -They, Bianchin-Enzo, Ferraris-Michieletto, Frasca-Gradini, ...

Beach volley - World Tour 2019. A Vienna tie break fatale contro Mol/Sorum : Lupo/Nicolai noni nel Major Series : Si ferma agli ottavi di finale come da pronostico la corsa di Paolo Nicolai e Daniele Lupo che hanno messo un pizzico di paura ai Vichinghi padroni del mondo Mol/Sorum costretti a soffrire per tre set questa volta contro la coppia azzurra per superare il turno e volare ai quarti del prestigioso torneo austriaco. Mol/Sorum iniziano come sempre a macinare il loro gioco che costringe gli azzurri a rischiare e a sbagliare. I norvegesi scattano ...

Beach volley – A Palinuro si assegnano le Wild Card per le World Tour Finals di Roma : Campionato Italiano Assoluto: a Palinuro si assegnano le Wild Card per le World Tour Finals di Roma Il campionato italiano assoluto di Beach Volley viaggia ormai oltre il giro di boa in una stagione che ha già regalato sorprese ed emozioni fino ad oggi, giornata di apertura della tappa numero cinque. A fare da scenario ad un altro entusiasmante week end di campionato italiano assoluto è la bellissima Palinuro, affascinante meta balneare ...

Beach volley - World Tour 2019 Vienna. Lupo/Nicolai : vendetta completata. Rossi/Carambula travolti da Lucena/Dalhausser : La vendetta (sportiva sia chiaro) è un piatto che ogni tanto va mangiato freddo, a volte quasi gelido. E’ il caso di Paolo Nicolai e Daniele Lupo che attendono due anni meno due giorni per vendicarsi della sconfitta che li estromise nel 2017 dal Mondiale giocato sulle rive del Danubio a Vienna. Stessa spiaggia, stesso campo, steso avversario, i canadesi Pedlow e Schachter, ma stavolta esito ribaltato esattamente come allora nei sedicesimi ...

Beach volley - World Tour 2019 Vienna. Miracolo di Lupo/Nicolai : annullano nove match ball e volano ai 16mi con Rossi/Carambula : Due coppie italiane ai sedicesimi: si chiude così una giornata rocambolesca per l’ItalBeach al maschile a Vienna dove erano in programma le sfide dei gironi. Vienna, Canada, sedicesimi in palio: era un mix che suonava malissimo per Lupo e Nicolai che infatti hanno sudato le proverbiali sette camicie per avere la meglio dei canadesi Saxtron/O’Gorman che hanno rischiato di emulare i compagni Pedlow/Schachter che due anni fa fecero ...

