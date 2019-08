Basket | Mondiali 2019 | tegole per Repubblica Ceca e Canada In Cina non ci saranno Jan

Fonte : oasport

(Di lunedì 5 agosto 2019) Continua ad ampliarsi la lista delle assenti aidi, che si terranno indal 31 agosto al 15 settembre. E’ notizia di oggi che non cianche Jan Vesely e Jamal Murray. Assenza veramente pesantissima per la, che perde la sua stella. L’MVP dell’ultima Eurolega con la maglia del Fenerbahce non è riuscito a recuperare dai problemi al ginocchio e dunque non sarà presente incon la sua nazionale. Anche per ilcambiano le aspettative. Dopo il forfait del rookie dei New York Knicks, R.J Barrett, è arrivato anche quello di Jamal Murray, guardia dei Denver Nuggets. Il giocatore prenderà parte solo al training camp di Toronto, ma non giocherà la rassegna iridata. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

