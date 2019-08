Auto esplode davanti a un ospedale al Cairo | 17 morti

Portuense - esplode Auto a gas. 12 veicoli bruciati : Roma – Lo scoppio di una macchina a gas ha innescato un incendio che ha coinvolto altri 12 veicoli. E’ successo a Roma intorno alle 13.45 in via Portuense in prossimita’ di via Alexandre Gustave Eiffel, zona ponte Galeria. Non risultano comunque esserci persone ferite. Il rogo, che ha riguardato tutti veicoli in sosta, ha bruciato anche diverse sterpaglie. Sul posto i primi a intervenire sono stati alcuni agenti della Polizia ...

ROMA - ESPLODE AutoBUS ATAC/ Video - fuoco sulla Appia Nuova : panico in via Cantù : ESPLODE AUTOBUS ATAC della linea 671 sulla via Appia Nuova a ROMA: panico tra i passeggeri, intervento coraggioso del conducente. Il Video.

Roma - esplode un altro Autobus : panico tra i passeggeri in via Appia Nuova : panico a Roma per un bus dell'Atac della linea 671 esploso in via Appia Nuova. Questa mattina pautra all'incrocio con piazza Cesare Cantù, all'altezza di Colli Albani. Ancora...

Esplode camion sull’Aurelia - paura tra Automobilisti : Roma – Attimi di tensione tra gli automobilisti della via Aurelia, all’altezza del Grande Raccordo Anulare, a Roma, dove una fitta nuvola di fumo si e’ levata in cielo a seguito di alcune esplosioni provenienti da un camion accostatosi sul lato della strada in direzione fuori Roma. Sul posto i Vigili del fuoco. Il fumo ha parzialmente invaso la carreggiata del Gra. Al vaglio le cause dell’accaduto. L'articolo Esplode ...

Esplode Autocisterna in Nigeria - 45 morti : “Tentavano di rubare la benzina che fuoriusciva” : Decine di persone sono morte in Nigeria nell'esplosione di un'autocisterna che trasportava benzina. L'incidente è avvenuto nello stato di Benue. Le vittime si erano affollate attorno all'autocisterna che si era rovesciata a causa di un incidente stradale, nel tentativo di rubare la benzina che fuoriusciva.Continua a leggere