Atterraggio d’emergenza per un volo British Airways | fumo in cabina | “sembrava un film

Il pilota ha un malore a bordo - paura su un volo Easyjet : Atterraggio d’emergenza a Venezia : Un volo Easyjet partito da Manchester e diretto a Bari è stato costretto ad un atterraggio di emergenza oggi all'aeroporto Marco Polo di Venezia a causa di un malore del pilota. I 128 passeggeri a bordo sono stati fatti scendere e accompagnati all'interno dello scalo. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine.Continua a leggere

Spettacolare Atterraggio d’emergenza sulla strada trafficata : Spettacolare atterraggio d'emergenza sulla Pacific Avenue di Parkland, nello Stato di Washington, dove un piccolo aereo monoposto a causa di un malfunzionamento è finito sulla strada trafficata, fermandosi poi al semaforo, il primo agosto, intorno alle 8.15 del mattino. La scena è stata ripresa dall'agente della polizia Clint Thompson che stava guidando e vedendo l'aereo in aria avvicinarsi, sempre più basso e minaccioso, con la sua auto ha ...

Panico in spiaggia - aereo compie un Atterraggio d’emergenza a pochi passi dalla riva : “Pensavamo che ci sarebbe caduto addosso” [FOTO e VIDEO] : Spaventosa disavventura per il pilota di un piccolo aereo e per i bagnanti di una spiaggia del Maryland. Il pilota Trevor Deihl, 23 anni, unico passeggero a bordo, ha raccontato alla polizia del Maryland che stava volando con il suo monomotore Cessna 172RG quando a circa 1,5km dalla costa il velivolo ha iniziato ad avere dei problemi al motore, quindi è stato costretto ad un atterraggio di emergenza sul mare. L’ammaraggio l’ha portato su una ...

Paura sula spiaggia di Ocean City nel Maryland (Stati Uniti), dove un piccolo aereo biposto è atterrato a pochi metri dai bagnanti. Il pilota, il 23enne Trevor Deihl, è stato costretto a effettuare una manovra d'emergenza per problemi al motore. L'uomo non ha riportato ferite