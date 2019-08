Astronomia | una VISTA cosmica dall’osservatorio Paranal dell’ESO in Cile

Astronomia - Luna : Sardegna protagonista con il “Moon Mapping” : La ricercatrice del Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche dell’Università di Cagliari Maria Teresa Melis sta partecipando alla 39ª Conferenza IGARSS (International Geoscience and Remote Sensing Symposium), che raduna a Yokohama in Giappone da tutto il mondo una vasta comunità di ricercatori impegnati nei campi delle tecnologie spaziali e delle applicazioni sui temi dell’osservazione della Terra e del sistema solare. La dott.ssa ...

Astronomia - gli eventi più importanti di Agosto 2019 : l’allineamento della Luna con Giove e Saturno prima delle stelle cadenti e del ritorno di Orione [INFO] : Agosto è ormai alle porte e con il nuovo mese, arriva un evento che gli appassionati di osservazioni celesti hanno segnato sul calendario già da tempo, ossia uno degli sciami meteorici più belli di tutto l’anno. Ma Agosto non porterà solo questo. Ecco, allora, i 3 eventi astronomici più importanti da non perdere ad Agosto. 9-11 Agosto: La Luna si allinea con Giove e Saturno Il secondo weekend di Agosto offrirà la grande opportunità di puntare un ...

Astronomia : viaggio su Cerere - alle radici dell’Ahuna Mons con Dawn : La sua altezza supera i 4000 mila metri ed ha una base di 20 chilometri di diametro: queste misure, simili a quelle del Monte Bianco, caratterizzano l’Ahuna Mons, il rilievo più alto presente su Cerere, pianeta nano della Fascia degli Asteroidi. La montagna, che deve il suo nome ad una festa del raccolto presso la popolazione dei Sumi Naga in India, ha suscitato l’interesse della comunità scientifica sin dalle prime osservazioni ed è al centro ...

Astronomia : Ngc4565 - una galassia con aureola : Un ritratto della galassia Ngc4565 è stato realizzato dalla rete internazionale di radiotelescopi Lofar: la scoperta di una sorta “aureola” di onde radio intorno a una galassia potrebbe rivelare di più sulla sua storia evolutiva. Protagonista dello studio, condotto con i dati della rete dei radiotelescopi Lofar, è una galassia a spirale nella costellazione della Chioma di Berenice, situata a 38,8 milioni di anni luce da noi. Grazie ...

Astronomia : una “fioritura” galattica per il telescopio Hubble : Il suo look è decisamente primaverile e il rosa intenso che la caratterizza ricorda la tonalità dei fiori di ciliegio: è questo l’aspetto aggraziato con cui la galassia Ngc 1156, popolata da culle stellari, si è messa in posa per arricchire di un nuovo ritratto la galleria fotografica di Hubble. La galassia, che si trova a circa 25 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione dell’Ariete, è stata classificata come nana irregolare – ...

Astronomia - domani doppio spettacolo celeste : l’Eclissi della Luna del Tuono incontrerà Saturno nel cielo notturno [INFO] : La Luna piena di luglio, rinominata Luna del Tuono, cade il 16 luglio alle 23:38 (ora italiana). Circa 7 minuti prima, la Luna inizierà ad affondare nell’ombra terrestre, producendo l’ultima eclissi Lunare dell’anno. Nel frattempo, Saturno compirà un approccio ravvicinato alla Luna nel cielo notturno. Un’eclissi Lunare si verifica quando la Luna si trova dal lato opposto della Terra rispetto al sole e passa attraverso l’ombra terrestre. Questo ...

Astronomia : a Conversano telescopi e super binocoli per assistere all’eclissi parziale di Luna : Martedì 16 luglio 2019 durante la settimana celebrativa di “APOLLO 50TH” dedicata al 50° anniversario del primo uomo sulla Luna che si svolgerà a Conversano, la Società Astronomica Pugliese, con il patrocinio del Comune di Conversano, metterà a disposizione del pubblico, sulla Torre Maestra del Castello degli Acquaviva d’Aragona, telescopi e super binocoli per assistere all’eclissi parziale di Luna. La Torre Maestra sarà aperta al ...

Astronomia - missione Apollo 11 : il Planetario di Reggio Calabria festeggia i 50 anni dell’uomo sulla Luna : Cade domani, 16 luglio 2019, il 50° anniversario del lancio della missione Apollo 11, partita la Cape Kennedy verso la Luna. Il lancio avvenne alle 15:32, ora italiana, con a bordo il comandante Neil Armstrong, il pilota del modulo Lunare Edwin ‘Buzz’ Aldrin e il pilota del modulo di comando Michael Collins. Due ore, 44 minuti e un’orbita e mezza dopo l’Apollo 11 fu spinto verso la Luna e, dopo 109 ore e 42 minuti dal lancio, Armstrong appoggiò ...

Astronomia - tra poche ore l’Eclissi della Luna del Tuono : il 16 luglio il nostro satellite attraverserà l’ombra della Terra [INFO] : Manca poco all’Eclissi Lunare parziale che avrà per protagonista la Luna del Tuono. La notte del 16 luglio, infatti, la Luna del Tuono, ossia la Luna piena del mese di luglio, brillerà luminosa nel cielo, salvo essere parzialmente oscurata dall’ombra della Terra. Ma non è finita qui. Tutti gli appassionati di Astronomia che rivolgeranno gli occhi al cielo potranno ammirare anche Saturno e Giove alla destra della Luna per la maggior parte della ...

Astronomia - grande attesa per l’eclissi di Luna del 16 Luglio : si vedrà molto bene anche dall’Italia : anche la volta celeste si prepara a celebrare il 50° anniversario della Missione Apollo 11: la sera del 16 Luglio, a 50 anni esatti dal lancio della missione, un’eclissi parziale di Luna sarà ben visibile anche dall’Italia. L’evento sarà anticipato dalle ‘notti dei pianeti giganti’, che il 12 e 13 Luglio porteranno tutti gli appassionati con il naso all’insù per osservare Giove e Saturno. A ricordarlo, insieme ...

Astronomia - osservare gli asteroidi attraverso l’”occhio di una mosca” : il telescopio Flyeye contro la minaccia di impatti sulla Terra [GALLERY] : Gli asteroidi contengono informazioni uniche sull’origine del sistema solare, ma rappresentano anche una potenziale minaccia per il nostro pianeta. Individuare gli asteroidi che minacciano la Terra è difficile in parte perché il cielo è molto grande. Ma gli insetti offrono una soluzione, avendo capito molto tempo fa come guardare in molte direzioni allo stesso momento. Ci sono oltre 20.000 oggetti vicini alla Terra (Near-Earth objects – ...

Astronomia - il “centro controllo” della missione Apollo torna esattamente come nella notte dell’allunaggio e apre al pubblico : Il 20 luglio del 1969 fu il centro di controllo della missione ‘Apollo 11′ che per la prima volta consenti’ lo sbarco dell’uomo sulla Luna. Ora, in occasione del 50esimo anniversario di quel celebre evento, la Nasa ha restaurato il Johnson Space Center di Houston, ridando l’aspetto che ha avuto in quella gloriosa giornata, perche’ possa essere una nuova fonte di ispirazione. “Il nostro obiettivo 50 anni ...

Astronomia : una notte intera per “catturare” una nebulosa distante 5mila anni luce [FOTO] : Una notte intera per riprendere una nebulosa mozzafiato: si tratta di NGC 6888 o nebulosa Crescent, una nebulosa diffusa visibile nella parte meridionale della costellazione del Cigno, distante da noi circa 5mila anni luce. Le riprese sono state effettuate da Paolo Giangreco Marotta con telescopio Rifrattore Evostar 80ED e camera ASI-385MCC. Esposizione totale di 4 ore. Il risultato è ottenuto dall’elaborazione di Giuseppe Conzo effettuata ...

Astronomia : una galassia atipica e sfuggente nel mirino di Hubble : Si trova nella costellazione di Cassiopea, a 2,2 milioni di anni luce dalla Terra, ha un aspetto asimmetrico e per lungo tempo la sua natura sfuggente è stata un rebus per gli studiosi: sono i dati salienti di Ic 10, una galassia irregolare al centro del nuovo ‘ritratto artistico’ di Hubble. Ic 10, nota anche come Leda 1305, Ugc 192 and 2Masx J00201733+5918136, fa parte del Gruppo Locale, una ‘famiglia’ di 50 galassie situata nel nostro vicinato ...