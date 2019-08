Assunzioni 2019 20 | ma non per tutti | cdc in esubero | aggiornamento del 5 agosto

Assunzioni 2019/20 - ma non per tutti : cdc in esubero - aggiornamento del 2 agosto : Qualche giorno fa abbiamo pubblicato i posti disponibili per le immissioni in ruolo 2019/20. L’elaborazione è della FLC CGIL ed è stata realizzata in seguito alle rettifiche apportate dal Miur. Adesso, gli USP stanno pubblicando le classi di concorso in esubero dopo i movimenti della mobilità. Per queste, non ci saranno immissioni in ruolo nel prossimo anno scolastico. Elenchi classi di concorso in esubero 2019/20, niente ...

Assunzioni agosto 2019 : concorsi - posti e requisiti in tutta Italia : Assunzioni agosto 2019: concorsi, posti e requisiti in tutta Italia Anche ad agosto 2019 ci sono Assunzioni: le offerte di lavoro non prendono ferie e non sono solo i lavori stagionali quelli più ricercati. Disponibili già anche alcuni bandi di concorso per entrare nei Ministeri o alla Camera dei Deputati. Andiamo quindi a scoprire quali sono i concorsi attualmente vigenti, dando uno sguardo riepilogativo ai posti disponibili e ai requisiti ...

Assunzioni scuola 2019/20 al via : prospetti ufficiali dei posti e nota Miur : Assunzioni docenti a.s. 2019/2020: ieri il Miur ha pubblicato il decreto e il contingente di nomina, fornendo i prospetti ufficiali contenenti il contingente ripartito a livello regionale, i prospetti a livello provinciale, classe di concorso/tipo posto con la disponibilità ed esuberi al termine delle operazioni di mobilità e i prospetti contenenti gli elenchi delle sedi scolastiche e dei tipi posto/classe di concorso relativi alle ...

Assunzioni scuola 2019 docenti - ATA ed educatori : i numeri : Il Mef ha detto sì alle Assunzioni dei docenti della scuola per l’a.s. 2019/2020, autorizzandone 53.6267. Rispetto alla richiesta presentata dal Miur, sono state tagliate 5000 immissioni in ruolo. Sono previste circa 150mila supplenze per quest’anno, inclusi i posti in deroga. Nel dettaglio, i numeri dei posti disponibili dopo la mobilità del personale docente (posti comuni e di sostegno) per un totale di 58.646, sono: Infanzia: ...

Reddito di cittadinanza 2019 : Assunzioni ferme per sito non funzionante : Reddito di cittadinanza 2019: assunzioni ferme per sito non funzionante Ancora tutto fermo sul fronte assunzioni per i percettori del Reddito di cittadinanza. I problemi principali sarebbero 2: da un lato il malfunzionamento del sito dove registrare i datori di lavoro in cerca di personale. Dall’altro alcuni dubbi e interrogativi sul funzionamento degli sgravi fiscali previsti per chi assume. Ecco le ultime notizie in materia. ...

Assunzioni Poste Italiane agosto 2019 : posizioni aperte laurea e diploma : Assunzioni Poste Italiane agosto 2019: posizioni aperte laurea e diploma Quali sono le novità di agosto 2019 in merito alle Assunzioni Poste Italiane? Andiamo a vedere quali sono le posizioni aperte e i profili ricercati con annessi requisiti e titoli di studio per il mese di agosto, prendendo come riferimento la pagina dedicata all’e-recruiting del Gruppo. Archiviata la ricerca di portalettere, questo mese si va alla ricerca di consulenti ...

Scuola - Assunzioni docenti 2019/20 ultime notizie : Malpezzi sbotta ‘Cosa ci sta a fare Bussetti?’ : Simona Flavia Malpezzi ha duramente criticato, sulla propria pagina Facebook, l’operato dell’attuale ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, anche e soprattutto in merito alle prossime immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2019/2020. Il ‘taglio’ di 5000 docenti operato dal Mef rispetto al numero indicato da Bussetti viene ritenuto inaccettabile anche e soprattutto in considerazione ...

Assunzioni scuola 2019/20 : quando iniziano? : quando comincerano le immissioni in ruolo 2019/20? Da programma, le operazioni sarebbero dovute iniziare il 26 luglio con l’invio del contingente e delle istruzioni operative. Si spera che il ritardo non superi la giornata odierna. Le Assunzioni riguardano 58.627 docenti, di cui 14.552 per il sostegno. Tutti attendono di conoscere la distribuzione dettagliata, sebbene i sindacati ne abbiano già dato un’idea. Nel frattempo, gli US ...

Reddito di cittadinanza 2019 : istruzioni Inps Assunzioni agevolate - la guida : Reddito di cittadinanza 2019: istruzioni Inps assunzioni agevolate, la guida Ci sono importanti novità sul Reddito di cittadinanza, stavolta per le aziende che assumono i beneficiari della misura, che potranno godere di uno sgravio contributivo mensile piuttosto importante. Con la circolare n. 104 diffusa lo scorso 19 luglio 2019, l’Inps ha voluto fornire tutte le indicazioni e le informazioni legate a questo argomento. Andiamo a sintetizzare ...

Assunzioni ATA 2019/2020 : tabella analitica per profilo e provincia : Come abbiamo dettoalcuni giorni fa, il MIUR ha avuto il via libera dal MEF per l’assunzione degli ATA, autorizzando 8.408 posti. Questi corrispondono al numero di cessazioni che si avrà il 1° settembre 2019. Entro la fine di luglio i sindacati saranno convocati per l’informativa sulla ripartizione del contingente per regione. Personale ATA 2019/20: le Assunzioni La FLC CGIL ha ribadito che il numero delle Assunzioni previste, pur coprendo ...

Assunzioni scuola 2019/20 al via - quanti posti vuoti? Quanto tempo per svuotare le graduatorie? : Questa settimana prendono il via le Assunzioni 2019/20 nella scuola. In settimana, il Miur renderà nota la distribuzione del contingente per province e classi di concorso, mentre ha già fornito le istruzioni ai sindacati e agli Uffici scolastici. I posti vuoti sono tant, come mostra l’infografica de La Stampa. Vedi le schede per provincia. Assunzioni scuola: Quanto tempo per svuotare le graduatorie? Nonostante i posti per le immissioni ...