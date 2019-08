Ascolti TV | Domenica 4 agosto 2019 Purchè Finisca Bene 15 8% | Canale 5 sprofonda al

Fonte : davidemaggio

(Di lunedì 5 agosto 2019) Florence I dati di ieri sono stati diffusi in ritardo. Nella serata di ieri,, su Rai1 per il ciclo– Mia Moglie, mia Figlia, due Bebè ha conquistato 2.404.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su5 Florence ha raccolto davanti al video 970.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Olanda-Italia ha catturato l’attenzione di 1.936.000 spettatori (12.1%). Su Italia1 Daddy’s Home ha intrattenuto 776.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai3 la serie Hudson e Rex ha raccolto davanti al video 776.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 Maurizio Costanzo Show è stato visto da 678.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 Atlantide ha interessato 382.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best of 3 è stato seguito da 378.000 spettatori con il 2.5% di share. ...

