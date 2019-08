Android Q beta 5 approda su Nokia 8 1 con una novità per Google Assistant

L’ultima beta di Android Q per OnePlus 7 Pro migliora la fotocamera con Focus Tracking e modalità macro : Nell'ultima versione beta di Android Q per OnePlus 7 Pro lo staff di XDA Developers ha scoperto un aggiornamento dell'applicazione OnePlus Camera L'articolo L’ultima beta di Android Q per OnePlus 7 Pro migliora la fotocamera con Focus Tracking e modalità macro proviene da TuttoAndroid.

OnePlus rilascia Android Q beta 4 per OnePlus 7 Pro - 7 - 6 e 6T : OnePlus continua a macinare aggiornamenti e avvia oggi il roll out di Android Q beta 4 per OnePlus 6, OnePlus 6T, OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, che lo stanno ricevendo tramite OTA. L'articolo OnePlus rilascia Android Q beta 4 per OnePlus 7 Pro, 7, 6 e 6T proviene da TuttoAndroid.

Possibilità di provare Android Q su ASUS Zenfone 6 : come diventare beta tester : L'ASUS Zenfone 6 è sempre al centro delle discussioni attuali, questa volta in riferimento alla Possibilità di testare in anteprima la major-release che verrà, Android Q. Il colosso taiwanese è in cerca di beta tester per verificare la tenuta del software, così da ricevere feedback importanti per migliorarlo e renderlo stabile. Siete interessati a diventarlo per caso? Iscrivetevi al forum ZenTalk del produttore, e fornite tutte le informazioni ...

General Mobile ha “rimarchiato” una GSI degli sviluppatori XDA per la propria beta di Android Q : Android Q è disponibile in versione beta per gli smartphone Pixel e oltre una dozzina di dispositivi non Google, tra i quali è inclusa General Mobile, sebbene l'azienda non sia presente nell'elenco sul sito web ufficiale di Google per la versione beta. Pur non facendo parte del programma beta ufficiale, questo brand turco offre una versione beta di Android Q per i suoi dispositivi General Mobile GM 9 Pro e General Mobile GM 8 utilizzando ...

L’app di Android Auto sparisce da alcuni smartphone con Android Q Beta 5 : alcuni appassionati intenti ad assaggiare l'antipasto di Android Q hanno segnalato su Reddit l'assenza dell'app Android Auto dal drawer L'articolo L’app di Android Auto sparisce da alcuni smartphone con Android Q Beta 5 proviene da TuttoAndroid.

E anche LG V30 ottiene una versione beta di Android 9 Pie : ecco com’è in video : Ad oggi sono ancora tantissimi gli smartphone che devono ricevere Android 9 Pie e tra questi vi è pure LG V30 ThinQ, che ha ricevuto una versione beta dell'OS L'articolo E anche LG V30 ottiene una versione beta di Android 9 Pie: ecco com’è in video proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie per LG G6 è quasi pronto : ecco la beta europea e le novità dell’interfaccia : L'aggiornamento europeo ad Android 9 Pie per LG G6 è quasi pronto. La beta è già disponibile per il download e pare già a buon punto con tante novità estetiche, funzioni e gesture. L'articolo Android 9 Pie per LG G6 è quasi pronto: ecco la beta europea e le novità dell’interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Android Q Beta 5 contiene tre novità non ancora attive : probabile esordio sui Google Pixel 4 : Un'analisi di Android Q Beta 5 ha consentito di scoprire alcune funzionalità che Google ha sviluppato ed inserito nella Beta senza però attivarle L'articolo Android Q Beta 5 contiene tre novità non ancora attive: probabile esordio sui Google Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

Android 10 Q è quasi pronto : guardate come gira bene la Beta 5 e quante novità : Abbiamo installato la Beta 5 di Android 10 Q sul nostro Pixel 3 XL in cerca di novità, ecco tutto nel nostro video L'articolo Android 10 Q è quasi pronto: guardate come gira bene la Beta 5 e quante novità proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta - Samsung Galaxy Xcover 4 in versione stabile : ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta mentre Samsung Galaxy Xcover 4 la versione definitiva con l'interfaccia Samsung One UI L'articolo ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta, Samsung Galaxy Xcover 4 in versione stabile proviene da TuttoAndroid.

Ottime notizie per Xiaomi Mi 9 : ecco Android Q Beta in versione Priority Experience : La versione Priority Experience di Android Q Beta per Xiaomi Mi 9 è in roll out in Cina. ecco qualche screenshot e le indicazioni su come scaricarla per i Beta tester e non solo. L'articolo Ottime notizie per Xiaomi Mi 9: ecco Android Q Beta in versione Priority Experience proviene da TuttoAndroid.

Stop alle chiacchiere - si fa finalmente sul serio : Android Q Beta 5 è qui : Stop alle speculazioni, dice tra le righe il post sul blog di Android Developers: Android Q Beta 5, la penultima Beta, ha imboccato la via del rilascio L'articolo Stop alle chiacchiere, si fa finalmente sul serio: Android Q Beta 5 è qui proviene da TuttoAndroid.

Incredibile ma vero : swipe down e temi per il Pixel Launcher da Android Q Beta 5 : Sembra Incredibile, ma è tutto vero: troppo tempo dopo, la mancanza più assurda di Pixel Launcher potrà essere declinata al passato L'articolo Incredibile ma vero: swipe down e temi per il Pixel Launcher da Android Q Beta 5 proviene da TuttoAndroid.

La curiosità fa a botte con Nova Launcher e derivati : su Android Q Beta 5 le nuove gesture subordinate al launcher stock : L'ennesima anticipazione su un firmware che sarà parecchio vicino alla versione definitiva riguarda il sistema di navigazione gestuale L'articolo La curiosità fa a botte con Nova launcher e derivati: su Android Q Beta 5 le nuove gesture subordinate al launcher stock proviene da TuttoAndroid.