Almeno 19 persone sono morte nell’esplosione di un’auto al Cairo

Nelle Filippine Almeno 31 persone sono morte nel rovesciamento di due traghetti in mare : Nelle Filippine almeno 31 persone sono morte nel rovesciamento di due traghetti in mare a causa del cattivo tempo. Gli incidenti sono avvenuti sabato Nelle province di Guimaras e Iloilo e i soccorsi sono proseguiti anche domenica: in tutto sono state

Almeno 32 persone sono morte in Afghanistan dopo che il pullman su cui si trovavano è passato sopra a una bomba : Almeno 32 persone sono morte in Afghanistan, nella provincia di Farah dopo che il pullman su cui si trovavano è passato sopra a una bomba, tra le città di Kandahar e Herat. Muhibullah Muhib, un portavoce del governo afghano ha detto

In Pakistan Almeno 17 persone sono morte nello schianto di un aereo militare : almeno 17 persone sono morte vicino a Rawalpindi, nel nord del Pakistan, dopo che un aereo militare è precipitato su un’area residenziale nelle prime ore di martedì. sono morti i cinque membri dell’equipaggio dell’aereo e 12 civili; altre 12 persone sono state

In Brasile Almeno 52 persone sono state uccise durante scontri violenti tra detenuti in un carcere : In Brasile almeno 52 persone sono state uccise nel corso di una rivolta carceraria nella prigione di Altamira, nello stato settentrionale del Pará: le autorità hanno detto che 16 dei morti sono stati decapitati. durante la rivolta, iniziata quando in Italia

Almeno 65 persone sono morte in un attentato avvenuto durante un funerale in Nigeria : Almeno 65 persone sono morte e 11 sono state ferite in seguito a un attentato avvenuto sabato durante un funerale a Nganzai, nel nord-est della Nigeria. Non c’è ancora stata una rivendicazione, ma si sospetta che l’attacco possa essere stato

Almeno 20 persone sono morte a Kabul - in Afghanistan - in un attentato agli uffici del partito di Amrullah Saleh - candidato vicepresidente alle prossime elezioni : Almeno 20 persone sono morte e circa 50 sono state ferite a Kabul, in Afghanistan, in un attentato avvenuto negli uffici del partito di Amrullah Saleh, ex ministro dell’Interno e candidato alla vicepresidenza del paese alle elezioni del prossimo 28 settembre.

C’è stata una sparatoria a un festival in California : Almeno tre persone sono state uccise : Tre persone sono state uccise e almeno altre 12 sono state ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di domenica durante un festival gastronomico a Gilroy, California, Stati Uniti, il Garlic festival. Secondo quanto riferito dal consigliere cittadino

Almeno 36 persone sono morte nel sud della Cina a causa di una frana : Almeno 36 persone sono morte in un paese della contea cinese di Shiucheng, in provincia di Guizhou (nel sud della Cina), a causa di una frana avvenuta il 26 luglio. Le autorità locali hanno detto all’agenzia di news cinese Xinhua

Strage migranti - Almeno 150 persone morte in un naufragio : I corpi dei morti annegati in mare e i sopravvissuti al peggior naufragio del 2019 finora sono arrivati a Khoms, al nord est di Tripoli. Erano tutti a bordo di due barconi affondati al largo delle coste libiche. I morti sarebbero almeno 150, altrettante le persone che sono riuscite e salvarsi. Medici senza frontiere ha soccorso i sopravvissuti, sono sotto shock e hanno sintomi da pre-annegamento, come ipossia e ipotermia, e ha raccolto le ...

Migranti - proseguono le ricerche dopo il naufragio davanti alla Libia. Guardia costiera : “Almeno 115 morti - 130 persone soccorse” : Almeno 115 morti, altre 130 persone soccorse e ricerche che proseguono senza sosta. Sono i numeri ufficiali, forniti dalla cosiddetta Guardia costiera libica, del naufragio del 25 luglio al largo delle coste di Al Khoms, un porto a circa 100 chilometri a est di Tripoli in guerra. Ma c’è chi parla di numeri più alti. Secondo le testimonianze dei sopravvissuti, principalmente eritrei e sudanesi, una delle barche naufragate, che trasportava ...

La Corte Suprema olandese ha stabilito che i Paesi Bassi ebbero una «responsabilità molto limitata» nella morte di Almeno 350 persone nel massacro di Srebenica : La Corte Suprema olandese ha stabilito che i Paesi Bassi ebbero una «responsabilità molto limitata» nel massacro di Srebenica, la strage più grave avvenuta in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale, in cui 1995 morirono almeno 8mila persone. Secondo la Corte Suprema,

Piogge monsoniche in Nepal - India e Bangladesh : Almeno 93 bambini morti e milioni di persone in pericolo : Piogge abbondanti, inondazioni e frane in tre Paesi dell’Asia meridionale – Nepal, India e Bangladesh – hanno ucciso almeno 93 bambini e messo a rischio le vite di milioni di persone. L’Unicef lancia l’allarme e stima che siano state colpite più di 12 milioni di persone, compresi circa 5 milioni di bambini. “milioni di bambini hanno visto le loro vite sconvolte dalle Piogge torrenziali, dalle inondazioni e ...

Almeno 12 persone sono morte nell’esplosione di due autobombe a Kandahar - in Afghanistan : Almeno 12 persone sono morte, e Almeno altre 80 sono state ferite, nell’esplosione di due autobombe a Kandahar, in Afghanistan. L’attacco è stato fatto dai talebani e secondo quanto scritto da Reuters le esplosioni sono avvenute a un posto di blocco

Monsone in Asia : Almeno 160 morti e milioni di persone in fuga fra India - Nepal e Bangladesh : Devastanti inondazioni stanno colpendo nelle ultime settimane parte dell'Asia, in particolare India, Bangladesh e Nepal, in seguito al Monsone. Secondo le ultime notizie il bilancio è di almeno...