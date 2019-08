Almanacco del 05-08-2019 ore 07 | 30

Almanacco del 03-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno venerdì 2 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santo Stefano primo papà e Sant’Eusebio di Vercelli Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi ce ne sono veramente tantissimi Come facciamo per andare a capire chi è e tutti coloro che sono nati quel toggi bene in particolare gli auguri li faremo poi a Valentina a Daniela e vi siete tantissimi e a Francesco che non ne ...

Almanacco del 02-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno venerdì 2 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santo Stefano primo papà e Sant’Eusebio di Vercelli vescovo Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi ce ne sono veramente tantissimi Come facciamo per andare a capire chi è e tutti coloro che sono nati quest’oggi bene in particolare gli auguri li faremo poi a Valentina a Daniela e vi siete tantissimi e a ...

Almanacco del 01-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno mercoledì 31 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Ignazio di Loyola sacerdote è San Fabio il vessillifero martire Sant’Ignazio il protettore di Gesuiti e militari Tantissimi auguri a tutti coloro che portano questo nome gli auguri anche chi oggi compie il compleanno in particolare gli auguri lo facciamo li facciamo ad andare a Paolo e ADV che poi mi via auguri b&b e ...

Almanacco del 30-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno martedì 30 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pietro Crisologo vescovo e dottore della Chiesa e i santi abdon e sennen Martiri subito il momento degli auguri oggi in questo è 30 di di luglio siamo rapidi abbiamo solo uno facciamo gli auguri a Emanuele Tantissimi auguri Emanuele tutti coloro che Oggi compiono gli anni Trump Trump e sentire come stiamo messi bene tante cose sono accadute ...

Almanacco del 29-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è lunedì 29 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Buongiorno al nostro sveglissimo che più sveglissimo non c’è con aria di ferie Un buongiorno grande quanto un grattacielo stazione al nostro Antonello Troya anche al nostro Dino Tantissimi auguri anche a Livio il nostro pusher preferito musicale non quello della mente ma tutto ciò che ruota in aggiunta nel corso della giornata oggi La Chiesa in questo lunedì ...

Almanacco del 27-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno sabato 27 luglio ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale Buongiorno Oggi la chiesa ricorda San Valeriano vescovo e i Santi Giorgio Aurelio felice Natalia heliosa tutti i martiri noi parliamo di Natalia che deriva dal latino Natali Natali senatus il participio passato di nascita significa giorno della nascita il numero di larga diffusione Tra i cristiani Come mangia il giorno della nascita di Cristo ...

Almanacco del 26-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo a venerdì 26 luglio Buongiorno da Vitale Oggi la chiesa ricorda San Gioacchino ed Anna per chiamo Diana il nome biblico derivante dal ebraico Anna colui che ha ricevuto la grazia di Dio ai 3 più diffusi in Italia nel mondo è di particolare importanza nel onomastiche Cristiano in quanto è il nome della madre della Madonna molto affascinante e misterioso e taciturna parla sempre ragione veduta dimostrandosi ...

Almanacco del 25-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo a giovedì 25 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giacomo il maggiore patrono di Pistoia l’ebraico Jacopo poi latinizzato in via Como 6 alla base del nome Giacomo di origine incerta attribuito tradizionalmente il significato di protetto dal Signore è un ingenuo E illuminato interiormente appassionato e focoso appare all’esterno inflessibile intransigente ha bisogno di ...

Almanacco del 24-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo a mercoledì 24 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Cristina patrona di Bolsena deriva dal nome di Cristo christos in greco ebbe larga diffusione Dopo l’editto di Costantino datato 313 che garantiva la libertà di culto ai cristiani Cristina un po’ Snob e altezzosa Anche se vorrebbe essere molto semplice da molta importanza la bellezza fisica è adulta i suoi occhi ...

Almanacco del 23-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno popolo dell’estate oggi partiamo così è amici e amiche vicini e lontani radiofonici anno radiofonici Bentrovati come direbbe il nostro amico Avvocato buongiorno buongiorno Oggi è martedì 23 luglio lo so che il caldo si fa sentire ma vi auguro veramente una giornata serena e tutto il resto Oggi la chiesa ricorda pensate Sant’Apollinare patrono di Ravenna e anche Sant’Anna di Costa Napoli di chi vi ...

Almanacco del 22-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno inizia una nuova settimana è lunedì 22 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Maddalena di Marsiglia in latino ecclesiastico Magdalena deriva dall’ebraico Mic dal nome etnico designante la provenienza dal villaggio di Magda porto dalla Galilea è un tempo Fiorente cittadina diffuso in tutta Europa nelle versioni in madeline madeline madeline assolutista fa tutto con estrema ...

Almanacco del 20-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è sabato 20 luglio Buongiorno dalla stazione da Francesco Vitale in studio oggi la chiesa ricorda sant’aurelio vescovo e Sant’Elia profeta proprio di lì andiamo a parlare da elohim jahvè antichissimi Termini ebraici significa Dio è jahvè il greco biblico Elias personale diffusi in epoche remote che ritroviamo praticamente senza varianti nelle versioni latine eclesiastica Elias e nel governo Elia echi ...

Almanacco del 19-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno venerdì 19 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Arsenio il grande diacono eremita dal personale latino Arsenio Sasso volta derivante dal termine Greco arsenico con il significato di virile maschio era ed è tutt’oggi uno ma alquanto che deve le sue fortuna il celebre personaggio creato dallo scrittore d’oltralpe Maurice leblanc detto Arsenio Lupin si adatta ...