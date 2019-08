All’Isola Tiberina le immagini di Anna Sowinska

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Roma – Il tema della bellezza unisce le prossime mostre protagoniste de l’Isola della Fotografia, l’evento estivo dell’associazione Roma Fotografia nell’ambito della XXV edizione de L’isola del Cinema all’isola, che ha attirato finora tantissimi visitatori e turisti con mostre, proiezioni, dibattiti. Dal 6 al 8 agosto lo spazio Roma Fotografia dalle 20 ospita la mostra ‘Illumination’, di, fotografa italo-polacca, specializzata in reportage di viaggio, ritratto ed altre tecniche. Un lavoro che rappresenta una visione del mondo che sia riconoscibile a al tempo stesso in qualche modo visionario e racconta l’inaspettata bellezza e la sorprendente complessita’ del mondo, cosi’ come momenti di poetica semplicita’. Tutti elementi portati alla nostra attenzione che incoraggiano gli spettatori a ...

