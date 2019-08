Alberto Sironi | la programmazione Rai per ricordarlo

Alberto Sironi morto - l'omaggio di Zingaretti : "Tanta parte di successo tv di Montalbano è tuo" : "Quante volte ci siamo mandati a quel paese, quante volte hai cucinato per noi, quante battaglie abbiamo condiviso, quante scene abbiamo riscritto, quante volte ci siamo detti ok, quante volte mi hai compreso, mi hai appoggiato, mi hai confortato". Inizia così il post pubblicato su Instagram da Luca Zingaretti per omaggiare Alberto Sironi, il regista di Il Commissario Montalbano, scomparso oggi. ...

Alberto Sironi è morto - addio al regista di Montalbano : E' morto Alberto Sironi, regista della serie tv de Il Commissario Montalbano. La notizia è arrivata oggi, lunedì 5 agosto, a poche settimane da quella della scomparsa di Andrea Camilleri, papà letterario del Commissario, avvenuta lo scorso 17 luglio. Alberto Sironi aveva 79 anni e alla fine di maggio aveva lasciato il set delle nuove puntate di Montalbano per le difficili condizioni di salute.A prendere il suo posto dietro la macchina da ...

