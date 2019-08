Addio a Alberto Sironi | è morto il regista del Commissario Montalbano

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 5 agosto 2019)e se pochi giorni fa ilha dovuto dare l’al suo papà letterario, ora è costretto a salutare il suotelevisivo restando ancora più solo. Si è spento il 5 agosto alle soglie dei 79 anni, era nato infatti il 7 agosto a Busto Arsizio, uno dei più importanti registi per la tv del nostro Paese. Realizzò alcune inchieste e reportage in Italia e all’estero per poi approdare alla regia.non solo aveva firmato dagli anni Novanta tutti gli episodi dedicati al celebre personaggio ideato da Andrea Camilleri, ma ha firmato numerose fiction di successo., la carrierasi era formatto alla scuola d’arte del Piccolo Teatro guidata da Giorgio Strelher, ma negli anni Settanta comincia a lavorare con la Rai fino a firmare nel 1978 due episodi della serie Quattro delitti (ispirati all’opera ...

MazzaliVanna : RT @RaiNews: Fu lui a scegliere Luca Zingaretti come protagonista della serie tv - Italia_Notizie : Alberto Sironi morto, addio al regista del Commissario Montalbano: aveva 79 anni - rossaverde : RT @RaiNews: Fu lui a scegliere Luca Zingaretti come protagonista della serie tv -