A Palermo la stampa 3D applicata alla medicina | premiata startup palermitana Amed

Il nuovo Palermo in conferenza stampa : l’annuncio dell’allenatore ed i programmi per il futuro : Sarà Rosario Pergolizzi il nuovo allenatore del Palermo per il campionato di Serie D, lo ha annunciato il presidente rosanero Dario Mirri in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera.“Da 50 anni aspetto questo momento. Vi regalero’ una societa’ trasparente, cambia tutto, mai piu’ marchi di cui non si capisce niente o procuratori che non si sa quale lavoro fanno. Il Palermo e’ ora di Palermo ed e’ ...