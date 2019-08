WTA San Jose – Aryna Sabalenka domina la finale | Donna Vekic stesa dopo due set

WTA San Josè – Elina Svitolina sorpresa dalla Sakkari - la greca vince in rimonta e vola in semifinale : La tennista ucraina non riesce a capitalizzare il set di vantaggio, perdendo clamorosamente contro la Sakkari con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3 Elina Svitolina fallisce l’accesso alla semifinale del torneo WTA di San José, la tennista ucraina non riesce ad arginare la rimonta della greca Sakkari, abile a staccare il pass per il turno successivo con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Una partita pazza quella andata in scena nella notte ...

Tennis - WTA San Jose 2019 : fuori Elina Svitolina che spreca quattro match point! Semifinali Sakkari-Zheng e Vekic-Sabalenka : Si sono disputati i quarti di finale del WTA Premier sul cemento statunitense di San Jose, California. Clamorosa l’uscita di scena di Elina Svitolina, non tanto per la forza della sua avversaria ben conosciuta dagli appassionati, la greca Maria Sakkari, ma per come è arrivata: l’ucraina testa di serie numero 1 del torneo era avanti 6-1 5-2 e ha avuto quattro match point, tre sul 5-3 e uno sul 5-4 del secondo set senza riuscire a chiudere e ...

Tennis - WTA San Jose 2019 : fuori Elina Svitolina mancando quattro match point! Semifinali Sakkari-Zheng e Vekic-Sabalenka : Si sono disputati i quarti di finale del WTA Premier sul cemento statunitense di San Jose, California. Clamorosa l’uscita di scena di Elina Svitolina, non tanto per la forza della sua avversaria ben conosciuta dagli appassionati, la greca Maria Sakkari, ma per come è arrivata: l’ucraina testa di serie numero 1 del torneo era avanti 6-1 5-2 e ha avuto quattro match point, tre sul 5-3 e uno sul 5-4 del secondo set senza riuscire e finendo per ...

WTA San Jose – Sabalenka vola in semifinale : Suarez Navarro ko in tre set : Sabalenka trionfa in rimonta ai quarti di finale del torneo WTA di San Jose: Suarez Navarro ko in tre set E’ Sabalenka ad avere la meglio nella lotta di questa sera contro Suarez Navarro, valida per i quarti di finale del torneo WTA di San Jose. La tennista bielorussa, numero 10 del ranking mondiale femminile ha trionfato in rimonta contro la rivale spagnola. Il match è terminato dopo un’ora e 54 minuti di gioco col punteggio ...

Tennis - WTA San Jose 2019 : i risultati di giovedì 1° agosto. Avanzano Anisimova e Vekic - fuori Mertens e Collins : Si è completato tra ieri sera e questa notte il quadro delle partite di secondo turno del WTA Premier sul cemento statunitense di San Jose, in California, con la definizione degli accoppiamenti dei quarti di finale. Tutte le quattro partite disputate si sono chiuse in due set, cosa abbastanza inusuale per il Tennis femminile contemporaneo, e tra le teste di serie Avanzano la numero 4, la 17enne statunitense di origine russa Amanda Anisimova, che ...

WTA San Jose – Vika Azarenka fuori agli ottavi : Donna Vekic domina in due set : Vika Azarenka fuori dal WTA di San Jose: la tennista bielorussa sconfitta dalla croata Donna Vekic in due set Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Vika Azarenka all’interno del WTA di San Jose. La tennista bielorussa, che occupa la posizione numero 38 all’interno del ranking mondiale femminile, è stata sconfitta dopo 1 ora e 25 minuti di gioco da Donna Vekic. La tennista croata, numero 25 del ranking WTA, si è imposta in due set ...

Tennis - WTA San Jose 2019 : i risultati di mercoledì 31 luglio. Accedono ai quarti di finale Elina Svitolina e Aryna Sabalenka : A San Jose si sono disputati i primi quattro incontri di secondo turno del Mubadala Silicon Valley Classic, torneo WTA Premier sul cemento statunitense della California. Spiccavano due incontri tra una top ten e un’altra che lo era e non lo è più, e cioè quello tra l’ucraina Elina Svitolina, numero 7 del mondo e prima favorita del torneo, e la russa Daria Kasatkina, numero 40 ma nelle prime 10 a gennaio, e quello tra la bielorussa Aryna ...

WTA San Jose – Sabalenka non stecca : Coco Vandeweghe eliminata in due set : Aryna Sabalenka accede ai quarti di finale del WTA di San Jose: la tennista bielorussa supera Coco Vandeweghe in due set Aryna Sabalenka accede ai quarti di finale del WTA di San Jose. Sul cemento del torneo americano, la tennista bielorussa che occupa la posizione numero 10 del ranking mondiale femminile, ha avuto ragione della statunitense Coco Vandeweghe, numero 636 della classifica WTA. Sabalenka si è imposta in due set vinti agilmente ...

WTA San Jose – Elina Svitolina in scioltezza ai quarti : Kasatkina spazzata via in due set : Elina Svitolina accede ai quarti di finale del WTA di San Jose: la tennista ucraina supera Daria Kasatkina dopo due set Bastano 1 ora e 6 minuti ad Elina Svitolina per avere la meglio su Daria Kasatkina (numero 40 WTA) e accedere ai quarti di finale del WTA di San Jose. La tennista ucraina, numero 7 del ranking mondiale femminile, si è imposta in due set vinti con il punteggio di 6-3 / 6-1. Ai quarti di finale Svitolina affronterà la greca Maria ...

WTA San Jose – Azarenka batte Tan e vola agli ottavi : Venus Williams ko contro Mattek-Sands : Vika Azarenka supera in due set Harmony Tan e vola agli ottavi del WTA di San Jose: Venus Williams sconfitta nel derby USA da Bethanie Mattek-Sands Due campionesse Slam in campo nella notte italiana sul tennis court del WTA di San Jose. Vika Azarenka, numero 38 al mondo, ha sconfitto senza troppi problemi la francese Harmony Tan, arrivata nel main draw dalle qualificazioni. La tennista bielorussa si è imposta sulla numero 244 al mondo in ...

Tennis - WTA San Jose 2019 : Bethanie Mattek-Sands elimina Venus Williams - esordio vincente per Victoria Azarenka : Si sono conclusi nella giornata di oggi i primi turni del torneo WTA di San Josè, il cui nome ufficiale è Silicon Valley Classic. Andiamo a vedere cos’è successo nei sei incontri della notte (e primissima mattina) italiana. La notizia più clamorosa è certamente quella relativa all’eliminazione, nel match delle wild card, di Venus Williams, che cade vittima del colpo di mano di Bethanie Mattek-Sands. La nativa del Minnesota passa dopo ...

Tennis - WTA San Jose 2019 : i risultati di lunedì 29 luglio. Buona la prima per Suarez Navarro - Kasatkina e Sakkari : Comincia la stagione sul cemento americano nel circuito WTA e tra i primi tornei c’è quello di San Jose. Esordio con vittoria per la spagnola Carla Suarez Navarro, testa di serie numero sei, che ha superato con un doppio 6-3 la polacca Magda Linette. Oltre alla vittoria della Tennista iberica, c’è da segnalare anche quella della russa Daria Kasatkina, che ha ricevuto una wild card dall’organizzazione. La numero 40 del mondo ha ...

WTA Palermo – Martina Trevisan eliminata al primo turno - la francese Cornet ribalta l’azzurra in tre set : La tennista italiana vince il primo set salvo poi farsi rimontare dalla propria avversaria, che stacca così il passo per il secondo turno Martina Trevisan esce di scena al primo turno del torneo WTA di Palermo, perdendo in tre set contro la francese Cornet. La tennista italiana non riesce a difendere il set di vantaggio ottenuto in avvio di partita, cedendo alla propria avversaria con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-1 dopo due ore e ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : una grande Martina Trevisan non basta - Alizé Cornet va al secondo turno : Un’autentica battaglia non basta a Martina Trevisan per avere ragione di Alizé Cornet nel primo turno del WTA di Palermo. In un match lunghissimo, arrivato alla soglia delle tre ore, la francese batte la toscana con il punteggio di 6-7(5) 6-4 6-1 ed accede al secondo turno, dove si troverà di fronte la tedesca Anna-Lena Friedsam, che ha sconfitto la svizzera Stefanie Voegele per 6-2 7-6(6). Il primo set sembra andare rapidamente nella ...